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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210421/dispanserizatsiya-1729309135.html
Масштабная диспансеризация пройдет этим летом в Ленобласти
Масштабная диспансеризация пройдет этим летом в Ленобласти
Масштабная диспансеризация населения будет проведена в Ленинградской области летом-осенью этого года, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:34
2021-04-21T15:34
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Масштабная диспансеризация населения будет проведена в Ленинградской области летом-осенью этого года, сообщил глава региона Александр Дрозденко."В регионе в июле, августе и сентябре будет проведена масштабная диспансеризация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких сел и деревень смогли пройти узких специалистов", - сказал глава региона.При этом он отметил, что уже сегодня Ленинградская область поэтапно закрывает "ковидные" госпитали и возвращает их в систему оказания медицинской помощи.Так, на днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице во Всеволожском районе, сказал Дрозденко.Он также сообщил, что Ленинградская областная клиническая больница запустит акцию "Ленинградское сердце", направленную на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.Глава региона также отметил, что в Ленинградской области сегодня уже нет машин скорой помощи старше пяти лет, однако власти Ленобласти рассчитывают, что регион сможет попасть в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в Ленобласти резко возрастает количество жителей за счет приезжающих в область петербуржцев.
https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html
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александр дрозденко

Масштабная диспансеризация пройдет этим летом в Ленобласти

15:34 21.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоСтресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца
Стресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Масштабная диспансеризация населения будет проведена в Ленинградской области летом-осенью этого года, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"В регионе в июле, августе и сентябре будет проведена масштабная диспансеризация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких сел и деревень смогли пройти узких специалистов", - сказал глава региона.
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При этом он отметил, что уже сегодня Ленинградская область поэтапно закрывает "ковидные" госпитали и возвращает их в систему оказания медицинской помощи.
Так, на днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице во Всеволожском районе, сказал Дрозденко.
Он также сообщил, что Ленинградская областная клиническая больница запустит акцию "Ленинградское сердце", направленную на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
"Кардиологи будут выезжать в районы региона, чтобы провести необходимые исследования и оказать помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал губернатор.
Глава региона также отметил, что в Ленинградской области сегодня уже нет машин скорой помощи старше пяти лет, однако власти Ленобласти рассчитывают, что регион сможет попасть в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в Ленобласти резко возрастает количество жителей за счет приезжающих в область петербуржцев.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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