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США получили от России список высылаемых дипломатов
США получили от России список высылаемых дипломатов
США получили от РФ список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:27
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нед прайс
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США получили от РФ список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.По его словам, США получили "официальную корреспонденцию" со списком дипломатов.Россия ранее объявила, что в ответ на высылку 10 дипломатов из США высылает такое же количество американских дипломатов."Посол Салливан пока в Москве, его план вернуться домой на этой неделе", - сказал Прайс.
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нед прайс, в мире, россия, москва, сша

США получили от России список высылаемых дипломатов

21:27 21.04.2021 (обновлено: 21:32 21.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США получили от РФ список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
По его словам, США получили "официальную корреспонденцию" со списком дипломатов.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:11
За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США
Россия ранее объявила, что в ответ на высылку 10 дипломатов из США высылает такое же количество американских дипломатов.
"Посол Салливан пока в Москве, его план вернуться домой на этой неделе", - сказал Прайс.
 
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