https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729373903.html
США получили от России список высылаемых дипломатов
США получили от России список высылаемых дипломатов
США получили от РФ список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:27
2021-04-21T21:27
2021-04-21T21:32
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США получили от РФ список высылаемых дипломатов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.По его словам, США получили "официальную корреспонденцию" со списком дипломатов.Россия ранее объявила, что в ответ на высылку 10 дипломатов из США высылает такое же количество американских дипломатов."Посол Салливан пока в Москве, его план вернуться домой на этой неделе", - сказал Прайс.
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
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нед прайс, в мире, россия, москва, сша