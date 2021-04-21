https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729366020.html

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:05

2021-04-21T20:05

2021-04-21T20:24

якуб кулганек

мария захарова

андрей бабиш

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чехия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому."Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве", - сообщил он после встречи с послом РФ в Праге.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

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