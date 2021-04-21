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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/diesel-1729085321.html
Вин Дизель исполнит главную роль в фильме про боксирующих роботов
Вин Дизель исполнит главную роль в фильме про боксирующих роботов
Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации известной настольной игры "The Rock 'Em Sock 'Em Robots" про боксеров-роботов, сообщает Deadline. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:08
2021-04-21T05:08
хью джекман
культура
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации известной настольной игры "The Rock 'Em Sock 'Em Robots" про боксеров-роботов, сообщает Deadline. Звезда франшизы "Форсаж" станет также одним из продюсеров вместе со своей сестрой Самантой Винсент. Сценарий фильма написал Райан Энгл. Известно, что в нем действие развернется вокруг отца и сына, которые интересуются роботами. В Deadline отмечают, что лента чем-то напомнит научно-фантастический боевик "Живая сталь" (2011) с Хью Джекманом. Оригинальная версия "The Rock 'Em Sock 'Em Robots" была запущена в 1960-х годах. Суть настолки заключалась в том, что в ней участвовали два игрока, каждый из которых сражался красным или синим роботом. Побеждал тот, кто первым отрубит голову робота-соперника. Остальные подробности, в том числе о дате выхода и полном актерском составе, пока неизвестны.
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хью джекман, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

Вин Дизель исполнит главную роль в фильме про боксирующих роботов

05:08 21.04.2021
 
© AP Photo / Invision/ Rich FuryАктер Вин Дизель
Актер Вин Дизель - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации известной настольной игры "The Rock 'Em Sock 'Em Robots" про боксеров-роботов, сообщает Deadline.
Звезда франшизы "Форсаж" станет также одним из продюсеров вместе со своей сестрой Самантой Винсент.
Сценарий фильма написал Райан Энгл. Известно, что в нем действие развернется вокруг отца и сына, которые интересуются роботами. В Deadline отмечают, что лента чем-то напомнит научно-фантастический боевик "Живая сталь" (2011) с Хью Джекманом.
Оригинальная версия "The Rock 'Em Sock 'Em Robots" была запущена в 1960-х годах. Суть настолки заключалась в том, что в ней участвовали два игрока, каждый из которых сражался красным или синим роботом. Побеждал тот, кто первым отрубит голову робота-соперника.

Остальные подробности, в том числе о дате выхода и полном актерском составе, пока неизвестны.
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КультураХью ДжекманКино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
 
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