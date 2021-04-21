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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/depp-1729373029.html
Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке
Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке
Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием. Выступление артиста опубликовала в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:10
2021-04-21T23:42
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием. Выступление артиста опубликовала в Youtube компания Exponenta Film.В начале записи Депп поприветствовал поклонников на русском языке, однако потом перешел на английский. Актер выразил надежду на то, что фильм "Великий", в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце обращения Депп по-русски поблагодарил фанатов.Фильм "Великий" начнут показывать в России с 22 апреля.
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россия, знаменитости, звезды, кино, youtube, джонни депп, сша, в мире

Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке

21:10 21.04.2021 (обновлено: 23:42 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием. Выступление артиста опубликовала в Youtube компания Exponenta Film.
В начале записи Депп поприветствовал поклонников на русском языке, однако потом перешел на английский. Актер выразил надежду на то, что фильм "Великий", в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце обращения Депп по-русски поблагодарил фанатов.
Фильм "Великий" начнут показывать в России с 22 апреля.
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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