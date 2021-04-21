https://ria.ru/20210421/depp-1729373029.html

Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке

Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке

Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием. Выступление артиста опубликовала в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T21:10

2021-04-21T21:10

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием. Выступление артиста опубликовала в Youtube компания Exponenta Film.В начале записи Депп поприветствовал поклонников на русском языке, однако потом перешел на английский. Актер выразил надежду на то, что фильм "Великий", в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце обращения Депп по-русски поблагодарил фанатов.Фильм "Великий" начнут показывать в России с 22 апреля.

https://ria.ru/20210321/depp-1602226264.html

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