https://ria.ru/20210421/davlenie-1729318261.html

Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток

Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток

Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:14

2021-04-21T16:14

2021-04-21T17:28

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения.Чайковская подчеркнула, что нужно сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту."Пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — пояснила врач.Она добавила, что такое упражнение можно применять людям, не страдающим от проблем с частотой пульса и блокад сердца.Ранее кардиолог Джеральд Флетчер рассказал, отказ от каких продуктов поможет снизить кровяное давление. По его словам, следует минимизировать употребление соли и кофеина и при этом больше есть бананов, печеного картофеля с кожурой, пить апельсиновый сок и обезжиренные или нежирные йогурты.

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество