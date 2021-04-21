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Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток
Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток
Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:14
2021-04-21T16:14
2021-04-21T17:28
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения.Чайковская подчеркнула, что нужно сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту."Пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — пояснила врач.Она добавила, что такое упражнение можно применять людям, не страдающим от проблем с частотой пульса и блокад сердца.Ранее кардиолог Джеральд Флетчер рассказал, отказ от каких продуктов поможет снизить кровяное давление. По его словам, следует минимизировать употребление соли и кофеина и при этом больше есть бананов, печеного картофеля с кожурой, пить апельсиновый сок и обезжиренные или нежирные йогурты.
https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
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общество
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале
, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения.
"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую — на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вдох через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться", — рассказала она.
Чайковская подчеркнула, что нужно сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту.
"Пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — пояснила врач.
Она добавила, что такое упражнение можно применять людям, не страдающим от проблем с частотой пульса и блокад сердца.
Ранее кардиолог Джеральд Флетчер рассказал, отказ от каких продуктов поможет снизить кровяное давление. По его словам, следует минимизировать употребление соли и кофеина и при этом больше есть бананов, печеного картофеля с кожурой, пить апельсиновый сок и обезжиренные или нежирные йогурты.