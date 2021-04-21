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Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток
Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток
Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:14
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общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения.Чайковская подчеркнула, что нужно сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту."Пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — пояснила врач.Она добавила, что такое упражнение можно применять людям, не страдающим от проблем с частотой пульса и блокад сердца.Ранее кардиолог Джеральд Флетчер рассказал, отказ от каких продуктов поможет снизить кровяное давление. По его словам, следует минимизировать употребление соли и кофеина и при этом больше есть бананов, печеного картофеля с кожурой, пить апельсиновый сок и обезжиренные или нежирные йогурты.
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общество

Врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток

16:14 21.04.2021 (обновлено: 17:28 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала на YouTube-канале, как снизить артериальное давление с помощью дыхательного упражнения.

"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую — на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вдох через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться", — рассказала она.

Чайковская подчеркнула, что нужно сосредоточиться на дыхании и совершать медленные и глубокие выдохи. Дышать нужно шесть раз в минуту.
"Пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — пояснила врач.
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Она добавила, что такое упражнение можно применять людям, не страдающим от проблем с частотой пульса и блокад сердца.
Ранее кардиолог Джеральд Флетчер рассказал, отказ от каких продуктов поможет снизить кровяное давление. По его словам, следует минимизировать употребление соли и кофеина и при этом больше есть бананов, печеного картофеля с кожурой, пить апельсиновый сок и обезжиренные или нежирные йогурты.
 
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