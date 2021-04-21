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В Челябинске задержали двух человек на несогласованной акции
В Челябинске задержали двух человек на несогласованной акции
Двух человек задержали в Челябинске в среду на несогласованной акции в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:07
2021-04-21T19:07
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр — РИА Новости. Двух человек задержали в Челябинске в среду на несогласованной акции в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее ГУМВД России по Челябинской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.В Челябинске на площади Революции в среду около 19.00 (17.00 мск) собралась группа людей, передает корреспондент РИА Новости. Позже собравшиеся переместились на улицу Цвиллинга, к зданию правительства региона. Полицейские предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. Примерно через 20 минут собравшиеся пошли по&nbsp;улице Кирова к зданию цирка. Полицейские снова просили разойтись, но люди проигнорировали просьбы.Всего, как передает корреспондент РИА Новости, задержали&nbsp;двух человек. Их проводили в автобусы полиции, которые стояли на проезжей части улицы Кирова.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество

В Челябинске задержали двух человек на несогласованной акции

19:07 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр — РИА Новости. Двух человек задержали в Челябинске в среду на несогласованной акции в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее ГУМВД России по Челябинской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.
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В Челябинске на площади Революции в среду около 19.00 (17.00 мск) собралась группа людей, передает корреспондент РИА Новости. Позже собравшиеся переместились на улицу Цвиллинга, к зданию правительства региона. Полицейские предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. Примерно через 20 минут собравшиеся пошли по улице Кирова к зданию цирка. Полицейские снова просили разойтись, но люди проигнорировали просьбы.
Всего, как передает корреспондент РИА Новости, задержали двух человек. Их проводили в автобусы полиции, которые стояли на проезжей части улицы Кирова.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОбщество
 
 
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