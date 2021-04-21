https://ria.ru/20210421/chelyabinsk-1729357207.html

В Челябинске задержали двух человек на несогласованной акции

В Челябинске задержали двух человек на несогласованной акции

Двух человек задержали в Челябинске в среду на несогласованной акции в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:07

2021-04-21T19:07

2021-04-21T19:07

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр — РИА Новости. Двух человек задержали в Челябинске в среду на несогласованной акции в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее ГУМВД России по Челябинской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.В Челябинске на площади Революции в среду около 19.00 (17.00 мск) собралась группа людей, передает корреспондент РИА Новости. Позже собравшиеся переместились на улицу Цвиллинга, к зданию правительства региона. Полицейские предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях и просили собравшихся разойтись. Примерно через 20 минут собравшиеся пошли по улице Кирова к зданию цирка. Полицейские снова просили разойтись, но люди проигнорировали просьбы.Всего, как передает корреспондент РИА Новости, задержали двух человек. Их проводили в автобусы полиции, которые стояли на проезжей части улицы Кирова.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество