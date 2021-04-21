https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729381668.html

Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:32

2021-04-21T23:32

2021-04-21T23:32

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ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщило Чешское ТВ."Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до 1 человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов", - говорится в сообщении.Члены сената также рекомендовали правительству обсудить инцидент в Врбетице в Собезе ООН, а также в органах НАТО и ЕС, и попросить государства-члены этих организаций о поддержке и помощи.Сенаторы поддержали решение о высылке из Праги 18 российских дипломатов и осудили ответные действия РФ в виде высылки 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.Члены сената также попросили кабмин, чтобы он опубликовал открытую часть документа о взрывах в Врбетице во избежание расширения дезинформации на эту тему.Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству потребовать от РФ компенсировать ущерб, нанесенный республике и отдельным людям в результате взрывов в Врбетице.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370642.html

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россия, мария захарова, андрей бабиш, нато, москва, чехия, оон, в мире