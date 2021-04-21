Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729381668.html
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией
Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:32
2021-04-21T23:32
россия
мария захарова
андрей бабиш
нато
москва
чехия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584938588_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6373a3faa2a45272194d7f028b7f5873.jpg
ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщило Чешское ТВ."Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до 1 человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов", - говорится в сообщении.Члены сената также рекомендовали правительству обсудить инцидент в Врбетице в Собезе ООН, а также в органах НАТО и ЕС, и попросить государства-члены этих организаций о поддержке и помощи.Сенаторы поддержали решение о высылке из Праги 18 российских дипломатов и осудили ответные действия РФ в виде высылки 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.Члены сената также попросили кабмин, чтобы он опубликовал открытую часть документа о взрывах в Врбетице во избежание расширения дезинформации на эту тему.Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству потребовать от РФ компенсировать ущерб, нанесенный республике и отдельным людям в результате взрывов в Врбетице.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370642.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584938588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_def456f37c959c59b5a2d5bfd6cd4a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, андрей бабиш, нато, москва, чехия, оон, в мире

Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

23:32 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщило Чешское ТВ.
"Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до 1 человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Члены сената также рекомендовали правительству обсудить инцидент в Врбетице в Собезе ООН, а также в органах НАТО и ЕС, и попросить государства-члены этих организаций о поддержке и помощи.
Сенаторы поддержали решение о высылке из Праги 18 российских дипломатов и осудили ответные действия РФ в виде высылки 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Члены сената также попросили кабмин, чтобы он опубликовал открытую часть документа о взрывах в Врбетице во избежание расширения дезинформации на эту тему.
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 20:48
В МИД ответили на ультиматум Чехии
Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству потребовать от РФ компенсировать ущерб, нанесенный республике и отдельным людям в результате взрывов в Врбетице.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.
 
РоссияМария ЗахароваАндрей БабишНАТОМоскваЧехияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния