https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729366439.html

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:07

2021-04-21T20:07

2021-04-21T20:50

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чехия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу.По словам Кулганека, о подобной реакции Праги договорились президент Чехии, глава правительства и он, глава МИД.Министр отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из России парализовала работу посольства в Москве, в связи с чем он выразил протест послу Змеевскому.В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.В Кремле обвинения Праги назвали возмутительными и голословными.По данным чешского МИД, на вторник в российском посольстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 технических служащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729365217.html

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