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Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию
Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:07
2021-04-21T20:50
россия
чехия
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу.По словам Кулганека, о подобной реакции Праги договорились президент Чехии, глава правительства и он, глава МИД.Министр отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из России парализовала работу посольства в Москве, в связи с чем он выразил протест послу Змеевскому.В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.В Кремле обвинения Праги назвали возмутительными и голословными.По данным чешского МИД, на вторник в российском посольстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 технических служащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729365217.html
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россия, чехия, в мире

Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию

20:07 21.04.2021 (обновлено: 20:50 21.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум России и потребовал, чтобы Москва к 12:00 четверга обеспечила возвращение всех высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу.

"Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве", — заявил министр после встречи с российским послом Александром Змеевским.

По словам Кулганека, о подобной реакции Праги договорились президент Чехии, глава правительства и он, глава МИД.
Министр отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из России парализовала работу посольства в Москве, в связи с чем он выразил протест послу Змеевскому.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из страны 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
В Кремле обвинения Праги назвали возмутительными и голословными.
По данным чешского МИД, на вторник в российском посольстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 технических служащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
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