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МИД Чехии выразил протест из-за высылки дипломатов из России
МИД Чехии выразил протест из-за высылки дипломатов из России
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:01
2021-04-21T20:01
2021-04-21T20:42
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.По его словам, о таких шагах Праги в отношении Москвы есть договоренность между президентом, главой правительства и главой МИД Чехии.Кулганек отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из РФ парализовала работу чешского посольства в Москве. В связи с чем, по его словам, он выразил протест послу России в Праге Александру Змеевскому.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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якуб кулганек, москва, россия, мид чехии, прага, в мире