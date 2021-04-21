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МИД Чехии выразил протест из-за высылки дипломатов из России
МИД Чехии выразил протест из-за высылки дипломатов из России
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:01
2021-04-21T20:42
якуб кулганек
москва
россия
мид чехии
прага
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.По его словам, о таких шагах Праги в отношении Москвы есть договоренность между президентом, главой правительства и главой МИД Чехии.Кулганек отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из РФ парализовала работу чешского посольства в Москве. В связи с чем, по его словам, он выразил протест послу России в Праге Александру Змеевскому.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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якуб кулганек, москва, россия, мид чехии, прага, в мире

МИД Чехии выразил протест из-за высылки дипломатов из России

20:01 21.04.2021 (обновлено: 20:42 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве
Автомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выдвинул ультиматум Москве и заявил, что высланных из РФ чешских дипломатов должны завтра до 12.00 вернуть обратно в российскую столицу, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.
По его словам, о таких шагах Праги в отношении Москвы есть договоренность между президентом, главой правительства и главой МИД Чехии.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Кулганек отметил, что высылка 20 чешских дипломатов из РФ парализовала работу чешского посольства в Москве. В связи с чем, по его словам, он выразил протест послу России в Праге Александру Змеевскому.
 
Якуб КулганекМоскваРоссияМИД ЧехииПрагаВ мире
 
 
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