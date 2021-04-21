https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729356451.html
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:02
2021-04-21T19:02
2021-04-21T19:34
россия
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728969069_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_01cab943689a847c93b8b09f5664692f.jpg
ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД. После общения с чешскими коллегами, он уехал.На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729188586.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728969069_196:44:2867:2048_1920x0_80_0_0_fac8cfce38cb824ede4fa3be8c51ac03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире
ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД. После общения с чешскими коллегами, он уехал.
На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом
" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.