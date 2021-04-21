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Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:02
2021-04-21T19:34
россия
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД. После общения с чешскими коллегами, он уехал.На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире

Посла России вызвали в МИД Чехии

19:02 21.04.2021 (обновлено: 19:34 21.04.2021)
 
© REUTERS / David W CernyСотрудник полиции у здания посольства России в Праге, Чехия
Сотрудник полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД. После общения с чешскими коллегами, он уехал.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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РоссияЯн ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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