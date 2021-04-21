https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729356451.html

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:02

2021-04-21T19:02

2021-04-21T19:34

россия

ян гамачек

мария захарова

андрей бабиш

мид чехии

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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Посол России Александр Змеевский посетил здание МИД Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Он не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов и сразу вошел в здание МИД. После общения с чешскими коллегами, он уехал.На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729188586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире