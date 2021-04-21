https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729303104.html
Президент Чехии назначил нового главу МИД
Президент Чехии назначил нового главу МИД
Чешский президент Милош Земан назначил в среду новым главой МИД Якуба Кулганека, который до этого занимал пост замглавы МВД, церемонию назначения транслировало... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:13
2021-04-21T15:13
2021-04-21T23:47
россия
томаш петршичек
ян гамачек
якуб кулганек
карлов университет
джорджтаунский университет
москва
сша
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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан назначил в среду новым главой МИД Якуба Кулганека, который до этого занимал пост замглавы МВД, церемонию назначения транслировало местное ТВ.Кулганеку в июне исполнится 37 лет. Он учился в Карловом университете в Праге, где защитил бакалаврский диплом работой о ситуации в Приднестровье, а затем получил степень магистра в Джорджтаунском университете в США. Будучи аналитиком в неправительственной организации "Ассоциация международных отношений" с 2008 по 2011 год, он специализировался на постсоветском пространстве в целом и России в частности.В 2013-2017 годах Кулганек был советником тогдашнего спикера парламента Гамачека, а следующие полгода занимал должность замглавы Минобороны. В 2014-2016 годах он находился на посту заместителя главы МИД, но покинул его, потому что не смог подтвердить в конкурсе свою позицию.После этого Кулганек стал внештатным консультантом в китайской компании CEFC Europe, где занимался анализом инвестиционных проектов в ЕС. С июня 2018 года он вновь начал работать с Гамачеком в качестве замглавы МВД.У нового руководителя дипведомства не будет традиционных 100 дней на "раскачку". Вскоре после церемонии назначения министерство посетит посол России Александр Змеевский — Гамачек пригласил его на беседу еще во вторник. По данным местного издания Seznam, ссылающегося на источники во властных структурах, в МИД послу сообщат о выдворении новой группы дипломатов.Кризис в отношениях Чехии и РоссииПрежнего главу дипведомства, Томаша Петршичека, Земан по предложению премьера Андрея Бабиша освободил от работы 12 апреля. В течение следующих девяти дней обязанности руководителя МИД исполнял первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. Именно он вместе с премьер-министром республики решил выслать 18 сотрудников посольства России в Праге, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Премьер-министр Чехии заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе с вооружениями во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата — они уже покинули страну.В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/chekhiya-1729235866.html
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россия, томаш петршичек, ян гамачек, якуб кулганек, карлов университет, джорджтаунский университет, москва, сша
ПРАГА, 21 апр — РИА Новости.
Чешский президент Милош Земан
назначил в среду новым главой МИД Якуба Кулганека
, который до этого занимал пост замглавы МВД, церемонию назначения транслировало местное ТВ.
"Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики", — заявил глава республики.
Кулганеку в июне исполнится 37 лет. Он учился в Карловом университете
в Праге, где защитил бакалаврский диплом работой о ситуации в Приднестровье, а затем получил степень магистра в Джорджтаунском университете
в США
. Будучи аналитиком в неправительственной организации "Ассоциация международных отношений" с 2008 по 2011 год, он специализировался на постсоветском пространстве в целом и России в частности.
В 2013-2017 годах Кулганек был советником тогдашнего спикера парламента Гамачека, а следующие полгода занимал должность замглавы Минобороны. В 2014-2016 годах он находился на посту заместителя главы МИД, но покинул его, потому что не смог подтвердить в конкурсе свою позицию.
После этого Кулганек стал внештатным консультантом в китайской компании CEFC Europe, где занимался анализом инвестиционных проектов в ЕС. С июня 2018 года он вновь начал работать с Гамачеком в качестве замглавы МВД.
У нового руководителя дипведомства не будет традиционных 100 дней на "раскачку". Вскоре после церемонии назначения министерство посетит посол России Александр Змеевский — Гамачек пригласил его на беседу еще во вторник. По данным местного издания Seznam, ссылающегося на источники во властных структурах, в МИД послу сообщат о выдворении новой группы дипломатов.
Кризис в отношениях Чехии и России
Прежнего главу дипведомства, Томаша Петршичека
, Земан по предложению премьера Андрея Бабиша освободил от работы 12 апреля. В течение следующих девяти дней обязанности руководителя МИД исполнял первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек
. Именно он вместе с премьер-министром республики решил выслать 18 сотрудников посольства России
в Праге
, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Премьер-министр Чехии заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе с вооружениями во Врбетице в 2014 году.
В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата — они уже покинули страну.
В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.