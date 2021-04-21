https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729188586.html

Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсацию за взрыв

Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсацию за взрыв

Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:02

2021-04-21T01:02

2021-04-21T09:33

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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за ущерб от взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщило Чешское телевидение.Глава республиканского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал случившееся семь лет назад абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек охарактеризовал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента как самую успешную операцию в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.Официальная Прага выслала 18 сотрудников посольства России, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну. В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.

https://ria.ru/20210420/vysylka-1729177306.html

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