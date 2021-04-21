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Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсацию за взрыв
Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсацию за взрыв
Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T01:02
2021-04-21T09:33
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за ущерб от взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщило Чешское телевидение.Глава республиканского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал случившееся семь лет назад абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек охарактеризовал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента как самую успешную операцию в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.Официальная Прага выслала 18 сотрудников посольства России, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну. В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
https://ria.ru/20210420/vysylka-1729177306.html
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россия, чехия, в мире

Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсацию за взрыв

01:02 21.04.2021 (обновлено: 09:33 21.04.2021)
 
© Фото : Полиция ЧехииВзрыв в Врбетице в 2014 году
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Полиция Чехии
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсацию за ущерб от взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщило Чешское телевидение.
Глава республиканского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал случившееся семь лет назад абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек охарактеризовал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента как самую успешную операцию в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Кризис в отношениях Чехии и России

В субботу Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
Официальная Прага выслала 18 сотрудников посольства России, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.
В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
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