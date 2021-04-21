https://ria.ru/20210421/chad-1729309876.html

Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом

Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом

Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:37

2021-04-21T15:37

2021-04-21T15:37

идрис деби

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чад

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КАИР, 21 апр – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный источник."Ливийская национальная армия проводит подготовку своих частей для отправки на юг Ливии для того, чтобы обезопасить границу с Чадом", - заявил военный источник, отметив, что в ЛНА не исключают нападения со стороны чадской оппозиции.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Его возглавил сын погибшего президента 37-летний глава национальной гвардии Махамат Деби, который будет выполнять функции главы государства. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 18 месяцев.По сообщениям СМИ, 68-летний президент Чада получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Сообщается, что его на вертолете доставили на лечение в Нджамену, но врачи спасти жизнь главы государства не смогли. В понедельник вечером Идрис Деби был объявлен победителем на очередных выборах и должен был начать свой уже шестой по счету срок правления.Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

https://ria.ru/20210421/chad-1729308958.html

ливия

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нджамена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, ливия, чад, нджамена, в мире