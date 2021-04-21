Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/chad-1729309876.html
Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом
Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом
Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:37
2021-04-21T15:37
идрис деби
ливия
чад
нджамена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cfd96c9ae44cf0c22107592c59fb389.jpg
КАИР, 21 апр – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный источник."Ливийская национальная армия проводит подготовку своих частей для отправки на юг Ливии для того, чтобы обезопасить границу с Чадом", - заявил военный источник, отметив, что в ЛНА не исключают нападения со стороны чадской оппозиции.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Его возглавил сын погибшего президента 37-летний глава национальной гвардии Махамат Деби, который будет выполнять функции главы государства. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 18 месяцев.По сообщениям СМИ, 68-летний президент Чада получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Сообщается, что его на вертолете доставили на лечение в Нджамену, но врачи спасти жизнь главы государства не смогли. В понедельник вечером Идрис Деби был объявлен победителем на очередных выборах и должен был начать свой уже шестой по счету срок правления.Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
https://ria.ru/20210421/chad-1729308958.html
ливия
чад
нджамена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f305b4f3c6a36c55bc9556921ccb6a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
идрис деби, ливия, чад, нджамена, в мире

Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом

15:37 21.04.2021
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse
Читать ria.ru в
КАИР, 21 апр – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный источник.
"Ливийская национальная армия проводит подготовку своих частей для отправки на юг Ливии для того, чтобы обезопасить границу с Чадом", - заявил военный источник, отметив, что в ЛНА не исключают нападения со стороны чадской оппозиции.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:22
Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Его возглавил сын погибшего президента 37-летний глава национальной гвардии Махамат Деби, который будет выполнять функции главы государства. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 18 месяцев.
По сообщениям СМИ, 68-летний президент Чада получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Сообщается, что его на вертолете доставили на лечение в Нджамену, но врачи спасти жизнь главы государства не смогли. В понедельник вечером Идрис Деби был объявлен победителем на очередных выборах и должен был начать свой уже шестой по счету срок правления.
Танк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 15:33
Чад открыл границы
Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".
 
Идрис ДебиЛивияЧадНджаменаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния