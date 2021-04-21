Источник сообщил о планах ливийской армии выдвинуться к границе с Чадом
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
КАИР, 21 апр – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране, сообщил РИА Новости военный источник.
"Ливийская национальная армия проводит подготовку своих частей для отправки на юг Ливии для того, чтобы обезопасить границу с Чадом", - заявил военный источник, отметив, что в ЛНА не исключают нападения со стороны чадской оппозиции.
20 апреля, 14:22Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Его возглавил сын погибшего президента 37-летний глава национальной гвардии Махамат Деби, который будет выполнять функции главы государства. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 18 месяцев.
По сообщениям СМИ, 68-летний президент Чада получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Сообщается, что его на вертолете доставили на лечение в Нджамену, но врачи спасти жизнь главы государства не смогли. В понедельник вечером Идрис Деби был объявлен победителем на очередных выборах и должен был начать свой уже шестой по счету срок правления.
Вчера, 15:33Чад открыл границы
Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".