https://ria.ru/20210421/chad-1729308958.html

Чад открыл границы

Чад открыл границы

Чад открывает воздушные и наземные границы с другими странами, закрытые во вторник после объявления о гибели президента Идриса Деби, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:33

2021-04-21T15:33

2021-04-21T15:44

идрис деби

чад

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Чад открывает воздушные и наземные границы с другими странами, закрытые во вторник после объявления о гибели президента Идриса Деби, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на переходный военный совет.Как сообщил официальный представитель армии Чада, генерал Азем Бермандоа Агуна, также было принято решение о сокращении времени действия комендантского часа.Ранее было объявлено, что комендантский час с 18.00 до 5.00 вводится на всей территории Чада после гибели президента. Теперь он будет вступать в силу с 20.00 по местному времени.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Несколько лет армия Чада ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. В скором времени, как заявили военные, будет обнародована "хартия переходного периода" и будет сформирован новый кабмин. По окончании переходного периода предполагается провести "свободные и демократические" выборы.

https://ria.ru/20210421/chad-1729309876.html

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис деби, чад, в мире