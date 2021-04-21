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Украине предрекли "бессмысленный и беспощадный" бунт
Украине предрекли "бессмысленный и беспощадный" бунт
Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:22
2021-04-21T10:28
петр толочко
валентин землянский
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский эксперт Валентин Землянский.Как заявил Землянский, на Украине о достоинстве "уже давно речи не идет". "Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на "майдане", в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства", — отметил он.По его словам, украинцы уже не верят в "майданы", при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест."Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет "майдан", это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был", — предупредил эксперт.Землянский добавил, что у украинцев сегодня есть четкое понимание, что их всех "кинули", причем сделали это дважды: сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года. Ранее украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в западную Европу, где не смогут прижиться. Толочко отметил, что при таком развитии событий возможна потеря ряда территорий страны, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html
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петр толочко, валентин землянский, украина, в мире

Украине предрекли "бессмысленный и беспощадный" бунт

05:22 21.04.2021 (обновлено: 10:28 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет капитуляции!" на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский, на Украине о достоинстве "уже давно речи не идет". "Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на "майдане", в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства", — отметил он.
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По его словам, украинцы уже не верят в "майданы", при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
"Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет "майдан", это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был", — предупредил эксперт.
Землянский добавил, что у украинцев сегодня есть четкое понимание, что их всех "кинули", причем сделали это дважды: сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в западную Европу, где не смогут прижиться. Толочко отметил, что при таком развитии событий возможна потеря ряда территорий страны, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
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