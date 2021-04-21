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https://ria.ru/20210421/borrel-1729382556.html
Боррель призвал Россию воздержаться от "подрывной деятельности"
Боррель призвал Россию воздержаться от "подрывной деятельности"
Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:45
2021-04-21T23:45
россия
сергей скрипаль
сергей лавров
нато
москва
чехия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб", говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля."ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году. ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на тщательном расследовании причастности сотрудников российских спецслужб… Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам РФ", - говорится в заявлении.Боррель подчеркнул, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе, на уровне Евросоюза". "ЕС выражает полную солидарность с Чехией, поддерживает ее действия и готов поддержать дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности... ЕС осуждает непропорциональную реакцию России", - указывается в документе.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России Ранее НАТО также призвала наказать причастных с взрывам во Врбетице.В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729381668.html
https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370642.html
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россия, сергей скрипаль, сергей лавров, нато, москва, чехия, в мире

Боррель призвал Россию воздержаться от "подрывной деятельности"

23:45 21.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб", говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году. ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на тщательном расследовании причастности сотрудников российских спецслужб… Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам РФ", - говорится в заявлении.
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Боррель подчеркнул, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе, на уровне Евросоюза". "ЕС выражает полную солидарность с Чехией, поддерживает ее действия и готов поддержать дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности... ЕС осуждает непропорциональную реакцию России", - указывается в документе.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
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На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России Ранее НАТО также призвала наказать причастных с взрывам во Врбетице.
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В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.
Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
 
РоссияСергей СкрипальСергей ЛавровНАТОМоскваЧехияВ мире
 
 
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