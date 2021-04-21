https://ria.ru/20210421/bolnichnye-1729244943.html

Путин поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью

Путин поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью

Больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа работы, все законодательные решения нужно принять в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:38

2021-04-21T12:38

2021-04-21T15:14

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа работы, все законодательные решения нужно принять в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания."Сейчас размер оплаты больничного по уходу для ребёнком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - сказал Путин.Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают."Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребенка", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html

россия

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россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество