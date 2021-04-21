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Сотни представителей движения BLM начали шествие в Нью-Йорке
Сотни представителей движения BLM начали шествие в Нью-Йорке
Сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:43
2021-04-21T04:43
джордж флойд
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости, Алан Булкаты. Сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.В частности, в Бруклине по проезжей части от арены Barclay Center двинулась толпа в несколько сотен человек.Колонна, над которой развеваются флаги и транспаранты, движется по проезжей части. Полиция не вмешивается в процесс, сопровождая митингующих.Звучат лозунги и кричалки за прекращение финансирования полиции. "Что мы хотим?! Справедливости! Вы не сможете остановить революцию! Чьи улицы? Наши улицы!", - скандирует толпа.Повсюду звучит имя Джорда Флойда.Присяжные в суде Миннеаполиса во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html
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джордж флойд, нью-йорк (город), сша, в мире

Сотни представителей движения BLM начали шествие в Нью-Йорке

04:43 21.04.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда
Протестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости, Алан Булкаты. Сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в Бруклине по проезжей части от арены Barclay Center двинулась толпа в несколько сотен человек.
Колонна, над которой развеваются флаги и транспаранты, движется по проезжей части. Полиция не вмешивается в процесс, сопровождая митингующих.
Звучат лозунги и кричалки за прекращение финансирования полиции. "Что мы хотим?! Справедливости! Вы не сможете остановить революцию! Чьи улицы? Наши улицы!", - скандирует толпа.
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
03:13
Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
Повсюду звучит имя Джорда Флойда.
Присяжные в суде Миннеаполиса во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
 
Джордж ФлойдНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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