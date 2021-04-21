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Сотни представителей движения BLM начали шествие в Нью-Йорке
Сотни представителей движения BLM начали шествие в Нью-Йорке
Сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:43
2021-04-21T04:43
2021-04-21T04:43
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости, Алан Булкаты. Сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.В частности, в Бруклине по проезжей части от арены Barclay Center двинулась толпа в несколько сотен человек.Колонна, над которой развеваются флаги и транспаранты, движется по проезжей части. Полиция не вмешивается в процесс, сопровождая митингующих.Звучат лозунги и кричалки за прекращение финансирования полиции. "Что мы хотим?! Справедливости! Вы не сможете остановить революцию! Чьи улицы? Наши улицы!", - скандирует толпа.Повсюду звучит имя Джорда Флойда.Присяжные в суде Миннеаполиса во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
https://ria.ru/20210421/floyd-1729192949.html
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джордж флойд, нью-йорк (город), сша, в мире