Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:55 21.04.2021 (обновлено: 04:12 21.04.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда
© AP Photo / Jacquelyn Martin
НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости, Алан Булкаты. В Нью-Йорке начались митинги сторонников движения BLM на фоне вердикта по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.
В июне 2020 года Нью-Йорк, как и ряд других городов США, был охвачен беспорядками, спровоцированными гибелью во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Во вторник присяжные признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам: убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй и третьей степени. Максимальный срок грозящего ему наказания – 40 лет. Приговор по правилам суда позднее огласит ведущий процесс судья Питер Кэхилл. Приговор может быть озвучен спустя значительное время после оглашения вердикта присяжных.
Акции проходят в разных частях Нью-Йорка, в том числе на Таймс-сквер и в Бруклине.
Мэр города Билл де Блазио уже призвал митингующих соблюдать спокойствие.
На митинге на Таймс-сквер пока обстановка спокойная. Активистов BLM всего несколько десятков.
"Мы получили небольшую толику справедливости сегодня. Сегодняшние события показали, что система работает под давлением, которое оказываем мы", - заявил один из участников митинга.
При этом он считает, что справедливость пока не восторжествовала в случаях с другими пострадавшими от действий полиции афроамериканцами, в том числе с Данте Райтом, которого сотрудница полиции застрелила в Миннесоте при задержании.