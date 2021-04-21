https://ria.ru/20210421/blm-1729190769.html

Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину

Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину

В Нью-Йорке начались митинги сторонников движения BLM на фоне вердикта по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:55

2021-04-21T01:55

2021-04-21T04:12

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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр - РИА Новости, Алан Булкаты. В Нью-Йорке начались митинги сторонников движения BLM на фоне вердикта по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.В июне 2020 года Нью-Йорк, как и ряд других городов США, был охвачен беспорядками, спровоцированными гибелью во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Во вторник присяжные признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам: убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй и третьей степени. Максимальный срок грозящего ему наказания – 40 лет. Приговор по правилам суда позднее огласит ведущий процесс судья Питер Кэхилл. Приговор может быть озвучен спустя значительное время после оглашения вердикта присяжных.Акции проходят в разных частях Нью-Йорка, в том числе на Таймс-сквер и в Бруклине.Мэр города Билл де Блазио уже призвал митингующих соблюдать спокойствие.На митинге на Таймс-сквер пока обстановка спокойная. Активистов BLM всего несколько десятков.При этом он считает, что справедливость пока не восторжествовала в случаях с другими пострадавшими от действий полиции афроамериканцами, в том числе с Данте Райтом, которого сотрудница полиции застрелила в Миннесоте при задержании.

https://ria.ru/20210421/floyd-1729189141.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, нью-йорк (город), сша, в мире