https://ria.ru/20210421/biznes-1729251442.html

Путин поручил представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Путин поручил представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Правительству РФ поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:50

2021-04-21T12:50

2021-04-21T14:43

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительству РФ поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию.Президент отметил, что в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса."Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика