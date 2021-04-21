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В Москве задержали человека с предметом, похожим на биту
В Москве задержали человека с предметом, похожим на биту
У библиотеки имени Ленина в Москве задержали человека, у которого из рюкзака торчал предмет, похожий на биту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:31
2021-04-21T18:31
2021-04-21T19:55
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
россия
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общество
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. У библиотеки имени Ленина в Москве задержали человека, у которого из рюкзака торчал предмет, похожий на биту, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, при задержании молодой человек вел себя спокойно, не сопротивлялся, в автозак его под руку вел полицейский.Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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Усиление нарядов полиции в центре Москвы
Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора.
2021-04-21T18:31
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татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, россия, москва, общество