https://ria.ru/20210421/bita-1729349964.html

В Москве задержали человека с предметом, похожим на биту

В Москве задержали человека с предметом, похожим на биту

У библиотеки имени Ленина в Москве задержали человека, у которого из рюкзака торчал предмет, похожий на биту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:31

2021-04-21T18:31

2021-04-21T19:55

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

россия

москва

общество

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. У библиотеки имени Ленина в Москве задержали человека, у которого из рюкзака торчал предмет, похожий на биту, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, при задержании молодой человек вел себя спокойно, не сопротивлялся, в автозак его под руку вел полицейский.Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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Усиление нарядов полиции в центре Москвы Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора. 2021-04-21T18:31 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, россия, москва, общество