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Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации
Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:33
2021-04-21T11:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков."Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля. После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что были заменены изношенные резиновые причальные отбойники, локально отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала.По его словам, капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
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петр бирюков, москва

Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации

11:33 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.
"Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля. После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что были заменены изношенные резиновые причальные отбойники, локально отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала.
"Кроме стандартной промывки и уборки территории проведены работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - рассказал Бирюков.
По его словам, капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
 
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