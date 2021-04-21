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Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации

Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:33

2021-04-21T11:33

2021-04-21T11:33

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков."Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля. После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что были заменены изношенные резиновые причальные отбойники, локально отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала.По его словам, капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

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петр бирюков, москва