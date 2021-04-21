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В Берлине задержали более 150 человек на акции против мер по COVID-19
В Берлине задержали более 150 человек на акции против мер по COVID-19
Более 150 человек были задержаны в Берлине на фоне проходящих протестов противников ограничительных мер в центре города, сообщает полиция. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:00
2021-04-21T17:00
2021-04-21T17:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
берлин (город)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 150 человек были задержаны в Берлине на фоне проходящих протестов противников ограничительных мер в центре города, сообщает полиция.Ранее полиция Берлина прекратила акцию протеста противников ограничительных мер по коронавирусу в центре города из-за несоблюдения мер инфекционной безопасности, однако некоторые участники отказываются покидать место акции. Полиция применила перцовый спрей против демонстрантов на Площади 18 марта, которые пытались пересечь ограждения, а в парке Тиргартен в ходе полицейских рейдов произошли нападения на полицейских."На 15.50 (16.50 - мск) в общей сумме 152 человека были задержаны", - сообщает полиция Берлина в Twitter.Среди нарушений, за которой производились задержания: нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц.В Берлине рядом с правительственным кварталом с утра в среду продолжается акция протеста, демонстранты выступают против ужесточения локдауна. С утра в бундестаге ФРГ рассматривался очередной законопроект с поправками в закон об эпидемиологической защите населения. Этот закон предусматривает возможность для более жестких мер в борьбе с коронавирусом. По итогам голосования бундестаг законопроект принял.Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате - палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире, берлин (город)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Более 150 человек были задержаны в Берлине
на фоне проходящих протестов противников ограничительных мер в центре города, сообщает полиция.
Ранее полиция Берлина прекратила акцию протеста противников ограничительных мер по коронавирусу в центре города из-за несоблюдения мер инфекционной безопасности, однако некоторые участники отказываются покидать место акции. Полиция применила перцовый спрей против демонстрантов на Площади 18 марта, которые пытались пересечь ограждения, а в парке Тиргартен в ходе полицейских рейдов произошли нападения на полицейских.
"На 15.50 (16.50 - мск) в общей сумме 152 человека были задержаны", - сообщает полиция Берлина в Twitter.
Среди нарушений, за которой производились задержания: нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц.
В Берлине рядом с правительственным кварталом с утра в среду продолжается акция протеста, демонстранты выступают против ужесточения локдауна. С утра в бундестаге ФРГ рассматривался очередной законопроект с поправками в закон об эпидемиологической защите населения. Этот закон предусматривает возможность для более жестких мер в борьбе с коронавирусом. По итогам голосования бундестаг законопроект принял.
Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате - палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
.