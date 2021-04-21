https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729378883.html

В Кремле прокомментировали слова Путина о Белоруссии

В Кремле прокомментировали слова Путина о Белоруссии

Москва и Минск являются целью постоянных нападок со стороны других стран, президент РФ Владимир Путин в послании парламенту рассказал о враждебной политике, с... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:32

2021-04-21T22:32

2021-04-21T22:57

дмитрий песков

владимир путин

в мире

россия

москва

белоруссия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва и Минск являются целью постоянных нападок со стороны других стран, президент РФ Владимир Путин в послании парламенту рассказал о враждебной политике, с которой сталкиваются и Россия, и Белоруссия, и другие государства, но лишь единицы при этом могут давать ей достойный отпор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Главное то, что в своём ежегодном послании российскому парламенту президент уделил этому достаточно большое внимание. И именно этим президент Путин решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой. С этой враждебной политикой сталкивается и Белоруссия, сталкивается и наша страна, много других стран", - заявил Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".Однако "лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям", отметил представитель Кремля."Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна. И уязвимость или Москвы, или Минска, конечно, усиливает опасность для второй страны. Это абсолютно бесспорно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html

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