В Кремле прокомментировали слова Путина о Белоруссии
22:32 21.04.2021 (обновлено: 22:57 21.04.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва и Минск являются целью постоянных нападок со стороны других стран, президент РФ Владимир Путин в послании парламенту рассказал о враждебной политике, с которой сталкиваются и Россия, и Белоруссия, и другие государства, но лишь единицы при этом могут давать ей достойный отпор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Главное то, что в своём ежегодном послании российскому парламенту президент уделил этому достаточно большое внимание. И именно этим президент Путин решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой. С этой враждебной политикой сталкивается и Белоруссия, сталкивается и наша страна, много других стран", - заявил Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Однако "лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям", отметил представитель Кремля.
"Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна. И уязвимость или Москвы, или Минска, конечно, усиливает опасность для второй страны. Это абсолютно бесспорно", - подчеркнул он.