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Байден перепутал слова во время выступления
Байден перепутал слова во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:18
2021-04-21T22:18
2021-04-21T23:33
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун".Во время обсуждения результатов борьбы с COVID-19 в США Байден заявил о сознательности американских граждан, участвующих в программе вакцинации на примере одного салона красоты в штате Огайо. "Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию", — сказал он, рассмеявшись. Полная речь американского президента приводится на сайте Белого дома.
https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html
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