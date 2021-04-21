https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html

Байден перепутал слова во время выступления

Байден перепутал слова во время выступления

Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун". РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:18

2021-04-21T22:18

2021-04-21T23:33

джо байден

огайо

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728543944_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_09d2176bd25cfba16bebdb3e0be060ec.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун".Во время обсуждения результатов борьбы с COVID-19 в США Байден заявил о сознательности американских граждан, участвующих в программе вакцинации на примере одного салона красоты в штате Огайо. "Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию", — сказал он, рассмеявшись. Полная речь американского президента приводится на сайте Белого дома.

https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html

https://ria.ru/20201104/biden-1582943538.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, огайо, сша, в мире