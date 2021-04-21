Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html
Байден перепутал слова во время выступления
Байден перепутал слова во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:18
2021-04-21T23:33
джо байден
огайо
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728543944_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_09d2176bd25cfba16bebdb3e0be060ec.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун".Во время обсуждения результатов борьбы с COVID-19 в США Байден заявил о сознательности американских граждан, участвующих в программе вакцинации на примере одного салона красоты в штате Огайо. "Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию", — сказал он, рассмеявшись. Полная речь американского президента приводится на сайте Белого дома.
https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html
https://ria.ru/20201104/biden-1582943538.html
огайо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728543944_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b834f283448ac784da1b22fd010dfb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, огайо, сша, в мире

Байден перепутал слова во время выступления

22:18 21.04.2021 (обновлено: 23:33 21.04.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации с распространением коронавируса оговорился, произнеся вместо слова "салон" слово "салун".
Во время обсуждения результатов борьбы с COVID-19 в США Байден заявил о сознательности американских граждан, участвующих в программе вакцинации на примере одного салона красоты в штате Огайо.
Байден забыл имя своего министра и название Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 02:20
Байден забыл имя министра и название Пентагона
"Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию", — сказал он, рассмеявшись.
Полная речь американского президента приводится на сайте Белого дома.
Кандидат в президенты США от Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 03:34Выборы президента США — 2020
Байден во время выступления перепутал внучку с умершим сыном
 
Джо БайденОгайоСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния