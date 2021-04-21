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В Барнауле задержали шестерых детей на незаконной акции
В Барнауле задержали шестерых детей на незаконной акции
Тридцать пять человек задержали на несогласованной акции в центре Барнаула вечером в среду, среди них – шестеро детей, которых отпустят, когда за ними приедут... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:48
2021-04-21T18:48
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Тридцать пять человек задержали на несогласованной акции в центре Барнаула вечером в среду, среди них – шестеро детей, которых отпустят, когда за ними приедут родители, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в мэрии Барнаула предупредили, что митинг на площади Советов не согласован властями в связи с тем, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления и не предоставил часть необходимых сведений и документов. Власти уточнили, что если акция все же состоится, организаторов и участников привлекут к ответственности.На площади Советов в центре Барнаула около 19.00 по местному времени (15.00 мск) собралась группа людей. Полицейские предупредили собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях и попросили разойтись. После того, как собравшиеся не подчинились законным требованиям полицейских, площадь оцепили, оставив один выход.Полицейские с помощью громкоговорителя призвали людей, желающих покинуть площадь, приготовить документы. Собравшиеся начали выкрикивать различные лозунги, после чего из оцепления начали выводить по 1-2 человека. Перед автобусами некоторых обыскивали. Нескольких участников несогласованной акции стражи порядка оставили стоять перед передвижными пунктами полиции, остальных поместили в автобусы и увезли. Тех, кто выходил из оцепления сам, отпускали после проверки документов."Полицейские сопровождают людей в автобусы - передвижные пункты полиции. Там у них проверяют документы. У тех, у кого нет при себе документов, отвозят в отдел для установления личности", - уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.Недалеко от главного корпуса Алтайского госуниверситета стоял автобус, в который сажали выведенных из оцепления несовершеннолетних. Как рассказала корреспонденту РИА Новости сопровождавшая автобус сотрудница полиции примерно через полтора часа после начала акции, в транспорт сопроводили шестерых несовершеннолетних."Сейчас в автобусе шесть несовершеннолетних, мы вызвали родителей каждого из них. Самый младший - 2009 года рождения. Когда приедут родители, детей отпустим. Родителей самого младшего привлечем к административной ответственности, так как он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки", - уточнила собеседница агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, примерно через час после начала акции полицейские по рации получили распоряжение осторожно вывести детей из оцепления. Чуть позже стражи порядка вывели полтора десятка журналистов. После проверки документов их отпустили, сопроводив некоторых приблизительно на 20 метров от автобусов, в которые помещали участников митинга.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, барнаул, происшествия

В Барнауле задержали шестерых детей на незаконной акции

18:48 21.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Тридцать пять человек задержали на несогласованной акции в центре Барнаула вечером в среду, среди них – шестеро детей, которых отпустят, когда за ними приедут родители, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в мэрии Барнаула предупредили, что митинг на площади Советов не согласован властями в связи с тем, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления и не предоставил часть необходимых сведений и документов. Власти уточнили, что если акция все же состоится, организаторов и участников привлекут к ответственности.
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На площади Советов в центре Барнаула около 19.00 по местному времени (15.00 мск) собралась группа людей. Полицейские предупредили собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях и попросили разойтись. После того, как собравшиеся не подчинились законным требованиям полицейских, площадь оцепили, оставив один выход.
Полицейские с помощью громкоговорителя призвали людей, желающих покинуть площадь, приготовить документы. Собравшиеся начали выкрикивать различные лозунги, после чего из оцепления начали выводить по 1-2 человека. Перед автобусами некоторых обыскивали. Нескольких участников несогласованной акции стражи порядка оставили стоять перед передвижными пунктами полиции, остальных поместили в автобусы и увезли. Тех, кто выходил из оцепления сам, отпускали после проверки документов.
"Полицейские сопровождают людей в автобусы - передвижные пункты полиции. Там у них проверяют документы. У тех, у кого нет при себе документов, отвозят в отдел для установления личности", - уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
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Недалеко от главного корпуса Алтайского госуниверситета стоял автобус, в который сажали выведенных из оцепления несовершеннолетних. Как рассказала корреспонденту РИА Новости сопровождавшая автобус сотрудница полиции примерно через полтора часа после начала акции, в транспорт сопроводили шестерых несовершеннолетних.
"Сейчас в автобусе шесть несовершеннолетних, мы вызвали родителей каждого из них. Самый младший - 2009 года рождения. Когда приедут родители, детей отпустим. Родителей самого младшего привлечем к административной ответственности, так как он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки", - уточнила собеседница агентства.
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Как передает корреспондент РИА Новости, примерно через час после начала акции полицейские по рации получили распоряжение осторожно вывести детей из оцепления. Чуть позже стражи порядка вывели полтора десятка журналистов. После проверки документов их отпустили, сопроводив некоторых приблизительно на 20 метров от автобусов, в которые помещали участников митинга.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковБарнаулПроисшествия
 
 
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