СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
В июне 2020 года сообщалось о задержании "авторитета" Васи Бандита, который 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)... В ближайшее время уголовное дело будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Следствием установлено, что с 1993 года, на протяжении 28 лет, обвиняемый занимал признано высшее положение в преступной иерархии с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.
Отмечается, что, являясь лидером преступного мира, он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты, в том числе между лидерами преступных групп, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры". Также он осуществлял покровительство преступникам. Так, обвиняемый осуществлял покровительство за вознаграждение лицам, устраивавшим азартные игры вне игорной зоны в Новосибирске и Новосибирской области. Кроме того, он также покровительствовал незаконным продавцам топлива в городском округе Егорьевск в Подмосковье.
По словам Врадий, следователи провели порядка 50 допросов, 4 обыска и иные следственные действия в различных регионах.