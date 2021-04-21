https://ria.ru/20210421/bandit-1729322616.html

СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита

СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита

Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:33

2021-04-21T16:33

2021-04-21T16:33

россия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.В июне 2020 года сообщалось о задержании "авторитета" Васи Бандита, который 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья.Следствием установлено, что с 1993 года, на протяжении 28 лет, обвиняемый занимал признано высшее положение в преступной иерархии с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.Отмечается, что, являясь лидером преступного мира, он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты, в том числе между лидерами преступных групп, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры". Также он осуществлял покровительство преступникам. Так, обвиняемый осуществлял покровительство за вознаграждение лицам, устраивавшим азартные игры вне игорной зоны в Новосибирске и Новосибирской области. Кроме того, он также покровительствовал незаконным продавцам топлива в городском округе Егорьевск в Подмосковье.По словам Врадий, следователи провели порядка 50 допросов, 4 обыска и иные следственные действия в различных регионах.

россия

московская область (подмосковье)

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), новосибирская область, происшествия