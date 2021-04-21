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СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита
СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита
Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:33
2021-04-21T16:33
россия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.В июне 2020 года сообщалось о задержании "авторитета" Васи Бандита, который 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья.Следствием установлено, что с 1993 года, на протяжении 28 лет, обвиняемый занимал признано высшее положение в преступной иерархии с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.Отмечается, что, являясь лидером преступного мира, он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты, в том числе между лидерами преступных групп, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры". Также он осуществлял покровительство преступникам. Так, обвиняемый осуществлял покровительство за вознаграждение лицам, устраивавшим азартные игры вне игорной зоны в Новосибирске и Новосибирской области. Кроме того, он также покровительствовал незаконным продавцам топлива в городском округе Егорьевск в Подмосковье.По словам Врадий, следователи провели порядка 50 допросов, 4 обыска и иные следственные действия в различных регионах.
россия
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россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), новосибирская область, происшествия

СК завершил расследование против криминального "авторитета" Васи Бандита

16:33 21.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против криминального "авторитета" Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
В июне 2020 года сообщалось о задержании "авторитета" Васи Бандита, который 27 лет координировал криминалитет в трех районах Подмосковья.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)... В ближайшее время уголовное дело будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Следствием установлено, что с 1993 года, на протяжении 28 лет, обвиняемый занимал признано высшее положение в преступной иерархии с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.
Отмечается, что, являясь лидером преступного мира, он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты, в том числе между лидерами преступных групп, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры". Также он осуществлял покровительство преступникам. Так, обвиняемый осуществлял покровительство за вознаграждение лицам, устраивавшим азартные игры вне игорной зоны в Новосибирске и Новосибирской области. Кроме того, он также покровительствовал незаконным продавцам топлива в городском округе Егорьевск в Подмосковье.
По словам Врадий, следователи провели порядка 50 допросов, 4 обыска и иные следственные действия в различных регионах.
 
РоссияОльга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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