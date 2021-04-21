https://ria.ru/20210421/balashikha-1729227781.html
Детский сад на 350 мест открылся в Балашихе
Детский сад на 350 мест открылся в Балашихе
Детский сад "Мозаика" для 350 малышей от 2 до 7 лет открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:55
2021-04-21T11:55
2021-04-21T11:55
новости подмосковья
ольга забралова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Детский сад "Мозаика" для 350 малышей от 2 до 7 лет открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе, сообщает пресс-служба облправительства.Детсад рассчитан на 14 групп разного возраста, здесь оборудованы музыкальный и физкультурный залы, комнаты для дополнительного образования. На территории обустроены игровые площадки, зоны для физкультуры и отдыха. Безопасность детей контролируется с помощью системы видеонаблюдения. "Это важное событие для жителей. Микрорайон новый, много семей с малышами. Чтобы дошкольные учреждения в регионе не были переполнены, мы продолжаем активную работу по строительству новых современных объектов. Помимо мини-садов, в планах на этот год - 17 крупных детских садов на 3 тысячи мест", - сказала первый зампред областного правительства Ольга Забралова, посетившая детсад.
https://ria.ru/20210420/travmatizm-1729114327.html
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ольга забралова, московская область (подмосковье)