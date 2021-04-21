https://ria.ru/20210421/avto-1729207685.html

Назван лучший автомобиль 2021 года

Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:51

2021-04-21T09:51

2021-04-21T10:20

авто

volkswagen group

porsche 911

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очков..Тем не менее Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Porsche 911 Turbo признали "самым производительным", а Mercedes-Benz S-Class – "самым роскошным". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.

https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, volkswagen group, porsche 911