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Назван лучший автомобиль 2021 года
Назван лучший автомобиль 2021 года
Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:51
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авто
volkswagen group
porsche 911
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очков..Тем не менее Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Porsche 911 Turbo признали "самым производительным", а Mercedes-Benz S-Class – "самым роскошным". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
авто, volkswagen group, porsche 911

Назван лучший автомобиль 2021 года

09:51 21.04.2021 (обновлено: 10:20 21.04.2021)
 
© Фото : World Car of the Year/Dean SmithЭлектрический хэтчбек Volkswagen ID.4
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : World Car of the Year/Dean Smith
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!", — написали организаторы премии на странице в Twitter.

Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очков..
Тем не менее Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Porsche 911 Turbo признали "самым производительным", а Mercedes-Benz S-Class – "самым роскошным". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.
В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.
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