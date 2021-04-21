https://ria.ru/20210421/asad-1729306392.html

Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии

Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии

Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента)... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:24

2021-04-21T15:24

2021-04-21T15:24

хафез асад

башар асад

сирия

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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента) Хаммуда Саббагх на собрании совета.Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов.Башар Асад впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.

https://ria.ru/20210421/asad-1729297084.html

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хафез асад, башар асад, сирия, в мире, политика