Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента) Хаммуда Саббагх на собрании совета.
"Глава народного совета заявил об уведомлении совета со стороны высшего конституционного суда о регистрации запроса Башара Хафеза Асада на должность президента республики. Он стал шестым кандидатом, подавшим заявление на участие в президентских выборах", - пишет сирийское государственное агентство САНА.
Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов.
Башар Асад впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.