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Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии
Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии
Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента)... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:24
2021-04-21T15:24
хафез асад
башар асад
сирия
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента) Хаммуда Саббагх на собрании совета.Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов.Башар Асад впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.
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хафез асад, башар асад, сирия, в мире, политика

Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии

15:24 21.04.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, назначенных на 26 мая, заявил глава народного совета САР (парламента) Хаммуда Саббагх на собрании совета.
"Глава народного совета заявил об уведомлении совета со стороны высшего конституционного суда о регистрации запроса Башара Хафеза Асада на должность президента республики. Он стал шестым кандидатом, подавшим заявление на участие в президентских выборах", - пишет сирийское государственное агентство САНА.
Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов.
Башар Асад впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
15:18
Биография Башара Асада
 
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