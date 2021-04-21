https://ria.ru/20210421/arktika-1729271586.html

"Северный широтный ход" даст импульс освоению Арктики, заявил Путин

"Северный широтный ход" даст импульс освоению Арктики, заявил Путин

Железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе - "Северный широтный ход" - пора запускать для освоения ресурсов Арктики, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:23

2021-04-21T13:23

2021-04-21T13:23

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

арктика

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе - "Северный широтный ход" - пора запускать для освоения ресурсов Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода – это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается - пора запускать, есть для этого все возможности", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20210420/arktika-1729125332.html

россия

арктика

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, арктика, владимир путин, экономика