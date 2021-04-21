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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/argentina-1729300614.html
В Аргентине рассказали о планах по производству "Спутника V"
В Аргентине рассказали о планах по производству "Спутника V"
Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:04
2021-04-21T15:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год, заявила советник президента Аргентины Сесилия Николини."Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 миллионов доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году..., его максимальная производительность составит до 500 миллионов доз вакцины в год", - сказала Николини журналистам.Ранее РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутник V", в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как отметили в фонде, полномасштабное производство вакцины начнется в Аргентине в июле.Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, в мире

В Аргентине рассказали о планах по производству "Спутника V"

15:04 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год, заявила советник президента Аргентины Сесилия Николини.
"Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 миллионов доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году..., его максимальная производительность составит до 500 миллионов доз вакцины в год", - сказала Николини журналистам.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Ранее РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутник V", в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как отметили в фонде, полномасштабное производство вакцины начнется в Аргентине в июле.
Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаВ мире
 
 
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