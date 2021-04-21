https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html

Bloomberg: хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Bloomberg: хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:16

2021-04-21T18:16

2021-04-21T18:16

наука

хакеры

apple

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590112472_0:38:1694:991_1920x0_80_0_0_1a73f28d604d2843701f781cedfd4449.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg.Данные, представляющие коммерческую тайну, утекли после взлома основного поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer. Хакеры утверждают, что проникли в компьютерную сеть подрядчика "яблочной" компании и выкрали данные о еще неанонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств.По данным Bloomberg, взломщики потребовали 50 миллионов долларов за ключ дешифровки — хакеры не только украли чертежи, но и зашифровали данные в сети Quanta Computer.В Apple ситуацию не комментируют, а в Quanta Computer заявили, что работают над решением проблемы, которая не оказала существенного влияния на деятельность поставщика. В свою очередь хакеры Sodinokibi потребовали выкуп к 1 мая, пока же они продолжат публиковать секретные файлы о гаджетах из Купертино.

https://ria.ru/20210421/apple-1729215310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, apple, гаджеты, технологии