https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html
Bloomberg: хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
Bloomberg: хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:16
2021-04-21T18:16
2021-04-21T18:16
наука
хакеры
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg.Данные, представляющие коммерческую тайну, утекли после взлома основного поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer. Хакеры утверждают, что проникли в компьютерную сеть подрядчика "яблочной" компании и выкрали данные о еще неанонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств.По данным Bloomberg, взломщики потребовали 50 миллионов долларов за ключ дешифровки — хакеры не только украли чертежи, но и зашифровали данные в сети Quanta Computer.В Apple ситуацию не комментируют, а в Quanta Computer заявили, что работают над решением проблемы, которая не оказала существенного влияния на деятельность поставщика. В свою очередь хакеры Sodinokibi потребовали выкуп к 1 мая, пока же они продолжат публиковать секретные файлы о гаджетах из Купертино.
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хакеры, apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple
. Об этом сообщает
Bloomberg.
Данные, представляющие коммерческую тайну, утекли после взлома основного поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer. Хакеры утверждают, что проникли в компьютерную сеть подрядчика "яблочной" компании и выкрали данные о еще неанонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств.
По данным Bloomberg, взломщики потребовали 50 миллионов долларов за ключ дешифровки — хакеры не только украли чертежи, но и зашифровали данные в сети Quanta Computer.
В Apple ситуацию не комментируют, а в Quanta Computer заявили, что работают над решением проблемы, которая не оказала существенного влияния на деятельность поставщика. В свою очередь хакеры Sodinokibi потребовали выкуп к 1 мая, пока же они продолжат публиковать секретные файлы о гаджетах из Купертино.