https://ria.ru/20210421/apple-1729215310.html

Apple раскрыла стоимость новых iPad Pro, iMac и AirTag в России

Apple раскрыла стоимость новых iPad Pro, iMac и AirTag в России

Российское представительство Apple опубликовало стоимость новинок, представленных на весенней презентации в Купертино. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:45

2021-04-21T10:45

2021-04-21T11:33

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российское представительство Apple опубликовало стоимость новинок, представленных на весенней презентации в Купертино.Самым доступным гаджетом станет поисковая метка AirTag — одна штука обойдется в России в 2990 рублей, а набор из 4 устройств оценили в 9 990 рублей. Дата выхода пока не раскрывается, в США продажи начнутся до конца апреля.Новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K в России обойдется в 16 990 рублей за версию с накопителем 32 ГБ и 18 990 рублей за 64-гигабайтный вариант. На это устройство предлагают и оформить трехлетнюю гарантию AppleCare+ за 2 490 рублей. Старт продаж запланирован на 30 апреля.В этот же день станет доступным для предзаказа новый iMac, продажи которого в России ожидаются во второй половине мая. Построенный на базе собственного чипа Apple M1 компьютер обойдется россиянину значительно дороже, чем, например, американцу — базовый моноблок 8/256 ГБ, оснащенный двумя портами USB-C и с клавиатурой Magic Keyboard без Touch ID оценивается в 129 990 рублей. Стоимость наиболее продвинутой версии iMac — 169 990 рублей.На фоне iMac гораздо интереснее выглядят цены на новые iPad Pro, работающие на все том же M1. Так, базовая Wi-Fi-версия 11-дюймового планшета с накопителем 128 ГБ обойдется в 77 990 рублей, а топовая конфигурация (12,9 дюймов, накопитель 2 ТБ, поддержка 5G) — в 205 990 рублей. Предзаказ в России откроется 30 апреля, а продажи начнутся в мае.

https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, wi-fi, apple ipad, apple, купертино, технологии