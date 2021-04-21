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Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:25
2021-04-21T12:25
2021-04-21T15:08
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь" - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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"Мать с ребенком не должна обивать пороги" – Путин о взыскании алиментов
В послании федеральному собранию Путин высказался о необходимости совершенствовать систему выплат алиментов. Мать с детьми на руках не должна обивать пороги, сказал президент.
2021-04-21T12:25
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество