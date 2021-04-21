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Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:25
2021-04-21T15:08
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь" - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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353
60
"Мать с ребенком не должна обивать пороги" – Путин о взыскании алиментов
В послании федеральному собранию Путин высказался о необходимости совершенствовать систему выплат алиментов. Мать с детьми на руках не должна обивать пороги, сказал президент.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество

Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин

12:25 21.04.2021 (обновлено: 15:08 21.04.2021)
 
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельно придется остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Просто это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное - в интересах пострадавшей стороны", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
"Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь" - добавил он.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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