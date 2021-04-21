https://ria.ru/20210421/alimenty-1729239175.html

Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин

Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин

Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:25

2021-04-21T12:25

2021-04-21T15:08

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь" - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/shkolniki-1729243660.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мать с ребенком не должна обивать пороги" – Путин о взыскании алиментов В послании федеральному собранию Путин высказался о необходимости совершенствовать систему выплат алиментов. Мать с детьми на руках не должна обивать пороги, сказал президент. 2021-04-21T12:25 true PT0M48S

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество