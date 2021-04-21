В Кемерово на несогласованной акции задержали одиннадцать человек
КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек, по подсчетам корреспондента РИА Новости, задержали на несогласованной акции в Кемерово вечером в среду.
Ранее ГУ МВД по Кемеровской области напоминало, что в регионе действуют меры по борьбе с коронавирусом, и призывало воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Участники акции в Кемерово собрались в среду вечером на улице Весенней напротив драмтеатра, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские несколько раз предупреждали об ответственности, просили разойтись, но митингующие не подчинились. После этого начались задержания нарушителей.
Всего, по подсчетам корреспондента РИА Новости, задержали 11 участников несогласованной акции. Их проводили в автобусы полиции. Официальной информацией о числе задержанных от ГУМВД РИА Новости не располагает.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.