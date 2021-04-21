https://ria.ru/20210421/aktsiya-1729309278.html

В городах Дальнего Востока прошли несогласованные акции

В городах Дальнего Востока прошли несогласованные акции

Несогласованные акции в крупных городах Дальнего Востока в среду собрали по несколько десятков человек, в большинстве городов они прошли спокойно, а на акции в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:34

2021-04-21T15:34

2021-04-21T15:34

татьяна москалькова

дмитрий песков

благовещенск

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Несогласованные акции в крупных городах Дальнего Востока в среду собрали по несколько десятков человек, в большинстве городов они прошли спокойно, а на акции в Благовещенске и Якутске никто не пришел, передают корреспонденты РИА Новости.МВД РФ и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях и риске заразиться COVID-19 на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Такие же предупреждения сделали региональные главки МВД. Полиция пообещала пресекать любую агрессию и провокации. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.На площадь Ленина в Петропавловске-Камчатском к 19.00 по местному времени (10.00 мск) пришли несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости. Во время акции сотрудники полиции предупреждали об ответственности и просили собравшихся разойтись. У нескольких участников акции, в том числе женщины с плакатом, полицейские проверили документы. Примерно через час после начала мероприятия люди начали расходиться.В Южно-Сахалинске на площади Ленина вечером в среду собрались несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости. В городе около нуля градусов, шел дождь. Сотрудники полиции наблюдали за собравшимися со стороны. Акция продолжалась меньше часа, многие покинули площадь, некоторые участники пошли гулять по улицам города небольшими группами.В сквере у мэрии Магадана в 19.00 по местному времени собрались несколько десятков человек, несмотря на погоду - в городе около нуля градусов, снег с дождем. В сквере полицейские предупреждали собравшихся и просили разойтись. Примерно через 10 минут после начала акции люди пошли по центральной улице Ленина в сторону телевышки. Полицейские еще раз попросили собравшихся разойтись, но они не подчинились. После этого правоохранители начали задерживать тех, кто выкрикивал лозунги и держал в руках плакаты. Всего, по подсчетам корреспондента РИА Новости, задержали восемь человек. Их проводили в автобусы полиции, которые стояли на улице Ленина.Во Владивостоке изначально сбор митингующих планировался на центральной площади, но в последний момент организаторы сообщили об акции на привокзальной площади. Там, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, собрались около полутора или двух сотен человек, колонна двинулась по тротуарам к набережной Спортивной гавани, движение не перекрывалось. Потом митингующие вернулись на привокзальную площадь, где полицейские предупредили их, что акция незаконна, и потребовали разойтись. Колонна двинулась к Корабельной набережной и вернулась к центральной площади. Их сопровождала полицейская машина, правоохранители предупреждали об ответственности за участие в несогласованной акции. Участники начали постепенно расходиться.В Якутске несогласованная акция не состоялась: на площади Ленина в 19.00 по местному времени были лишь полицейские, журналисты и отдыхающие с детьми. Чуть позже на площадь пришли молодые люди, полицейские провели с ними профилактические беседы и раздали всем маски. Одного юношу, который отказался надеть маску, попросили проследовать в отделение, передает корреспондент РИА Новости.В Благовещенске акция была запланирована на площади Победы, однако в 19.00 по местному времени на площади находились лишь экипажи полиции. Родители с детьми и молодежь гуляли, многие воспользовались теплой погодой и катались на велосипедах и самокатах.

https://ria.ru/20210421/sobol-1729212154.html

https://ria.ru/20210420/navalnyy-1729181681.html

https://ria.ru/20210420/arest-1729177407.html

благовещенск

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татьяна москалькова, дмитрий песков, благовещенск