https://ria.ru/20210421/aktsii-1729382354.html

В Москве и Петербурге завершились несогласованные акции

В Москве и Петербурге завершились несогласованные акции

Манежная площадь, где сторонники Алексея Навального собирали людей, опустела, несогласованная акция в столице закончилась, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:42

2021-04-21T23:42

2021-04-21T23:42

россия

алексей мельников

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Манежная площадь, где сторонники Алексея Навального собирали людей, опустела, несогласованная акция в столице закончилась, передают корреспонденты РИА Новости.Несмотря на её завершение, выходы из метро "Охотный ряд" в Москве все еще перекрыты.Участники акции покинули и другие точки сбора - Пушкинскую площадь, Арбатскую площадь, Лубянку, Трубную.На некоторых улицах Москвы все еще стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и ОМОН. В центре столицы продолжают гулять разрозненные небольшие группы людей, однако обстановка спокойная.Ранее в МВД РФ сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие около 6 тысяч человек.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек.Несанкционированная акция протеста в Петербурге завершилась: участники, несколько часов бродившие по центру в разных направлениях, в конце концов пришли к площади у Театра юного зрителя и разошлись, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдениям журналиста агентства, правоохранители задерживали некоторых нарушителей и сажали в полицейские автобусы. Точное число задержанных неизвестно, региональная полиция статистику не публиковала.В ходе несогласованной акции полиция перекрывала проходы к центральным улицам, а станции метро "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" на время закрывались.На данный момент на площади у Театра юного зрителя практически нет людей, однако у ее периметра остаются дежурить наряды полиции.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, алексей мельников, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество