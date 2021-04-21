https://ria.ru/20210421/aktsii-1729382354.html
В Москве и Петербурге завершились несогласованные акции
В Москве и Петербурге завершились несогласованные акции
Манежная площадь, где сторонники Алексея Навального собирали людей, опустела, несогласованная акция в столице закончилась, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:42
2021-04-21T23:42
2021-04-21T23:42
россия
алексей мельников
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Манежная площадь, где сторонники Алексея Навального собирали людей, опустела, несогласованная акция в столице закончилась, передают корреспонденты РИА Новости.Несмотря на её завершение, выходы из метро "Охотный ряд" в Москве все еще перекрыты.Участники акции покинули и другие точки сбора - Пушкинскую площадь, Арбатскую площадь, Лубянку, Трубную.На некоторых улицах Москвы все еще стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и ОМОН. В центре столицы продолжают гулять разрозненные небольшие группы людей, однако обстановка спокойная.Ранее в МВД РФ сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие около 6 тысяч человек.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек.Несанкционированная акция протеста в Петербурге завершилась: участники, несколько часов бродившие по центру в разных направлениях, в конце концов пришли к площади у Театра юного зрителя и разошлись, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдениям журналиста агентства, правоохранители задерживали некоторых нарушителей и сажали в полицейские автобусы. Точное число задержанных неизвестно, региональная полиция статистику не публиковала.В ходе несогласованной акции полиция перекрывала проходы к центральным улицам, а станции метро "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" на время закрывались.На данный момент на площади у Театра юного зрителя практически нет людей, однако у ее периметра остаются дежурить наряды полиции.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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Белорусы и украинцы у посольства России в Варшаве
Антироссийский протест организовали белорусы и украинцы у посольства РФ в Варшаве.
2021-04-21T23:42
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Легковой автомобиль врезался в автозак в центре Москвы
ДТП в центре Москвы
2021-04-21T23:42
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россия, алексей мельников, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Манежная площадь, где сторонники Алексея Навального собирали людей, опустела, несогласованная акция в столице закончилась, передают корреспонденты РИА Новости.
Несмотря на её завершение, выходы из метро "Охотный ряд" в Москве все еще перекрыты.
Участники акции покинули и другие точки сбора - Пушкинскую площадь, Арбатскую площадь, Лубянку, Трубную.
На некоторых улицах Москвы все еще стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и ОМОН. В центре столицы продолжают гулять разрозненные небольшие группы людей, однако обстановка спокойная.
Ранее в МВД РФ сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие около 6 тысяч человек.
Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников
, были задержаны около 20 человек.
Несанкционированная акция протеста в Петербурге завершилась: участники, несколько часов бродившие по центру в разных направлениях, в конце концов пришли к площади у Театра юного зрителя и разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям журналиста агентства, правоохранители задерживали некоторых нарушителей и сажали в полицейские автобусы. Точное число задержанных неизвестно, региональная полиция статистику не публиковала.
В ходе несогласованной акции полиция перекрывала проходы к центральным улицам, а станции метро "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" на время закрывались.
На данный момент на площади у Театра юного зрителя практически нет людей, однако у ее периметра остаются дежурить наряды полиции.
Ранее МВД РФ
призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура
РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.