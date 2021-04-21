https://ria.ru/20210421/akter-1729285731.html

Актера Артамонова из "Глухаря" нашли мертвым в Москве

Актера Артамонова из "Глухаря" нашли мертвым в Москве

Тело актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:21

2021-04-21T14:21

2021-04-21T16:35

алексей артамонов

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тело актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве, сообщил "Пятый канал". Отмечается, что крестник артиста обратился в полицию, так как не видел родственника с 10 апреля. В последние несколько дней он не отвечал на звонки.Прибывшие по месту жительства Артамонова сотрудники МВД нашли в квартире тело. Его доставили в судебный морг. Причины смерти устанавливаются.Артамонов проработал 15 лет в Театре Армии. Широкой публике он известен участием в таких проектах и сериалах, как "Глухарь-3" и "Рюриковичи. История первой династии". Артисту было 62 года.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей артамонов, москва, происшествия