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Актера Артамонова из "Глухаря" нашли мертвым в Москве
Актера Артамонова из "Глухаря" нашли мертвым в Москве
Тело актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:21
2021-04-21T14:21
2021-04-21T16:35
алексей артамонов
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тело актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве, сообщил "Пятый канал". Отмечается, что крестник артиста обратился в полицию, так как не видел родственника с 10 апреля. В последние несколько дней он не отвечал на звонки.Прибывшие по месту жительства Артамонова сотрудники МВД нашли в квартире тело. Его доставили в судебный морг. Причины смерти устанавливаются.Артамонов проработал 15 лет в Театре Армии. Широкой публике он известен участием в таких проектах и сериалах, как "Глухарь-3" и "Рюриковичи. История первой династии". Артисту было 62 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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алексей артамонов, москва, происшествия
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости
. Тело актера Алексея Артамонова
обнаружили в его квартире в Москве
, сообщил "Пятый канал"
.
Отмечается, что крестник артиста обратился в полицию, так как не видел родственника с 10 апреля. В последние несколько дней он не отвечал на звонки.
Прибывшие по месту жительства Артамонова сотрудники МВД нашли в квартире тело. Его доставили в судебный морг. Причины смерти устанавливаются.
Артамонов проработал 15 лет в Театре Армии. Широкой публике он известен участием в таких проектах и сериалах, как "Глухарь-3" и "Рюриковичи. История первой династии". Артисту было 62 года.