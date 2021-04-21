Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html
Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку
Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку
В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:08
2021-04-21T09:41
огайо
сша
колумбус
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729206047_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff086d6bfaf38e4b74f7404a9af6f73e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал 10TV.Около 06:30 по местному времени (23:30 мск) в участок поступил звонок, и полицейские выехали на место. По заявлению семьи погибшей, она набрала 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что сотрудник выстрелил в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", — написал он.Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей.Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда по всем трем пунктам дела. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор вынесут через два месяца.
https://ria.ru/20210415/eks-politseyskaya-1728337359.html
огайо
сша
колумбус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729206047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81105af248760d677f3b37f28f52d6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
огайо, сша, колумбус, в мире

Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку

05:08 21.04.2021 (обновлено: 09:41 21.04.2021)
 
© AP Photo / Jay LaPreteНа месте происшествия в городе Колумбус (Огайо), полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант
На месте происшествия в городе Колумбус (Огайо), полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Jay LaPrete
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал 10TV.
Около 06:30 по местному времени (23:30 мск) в участок поступил звонок, и полицейские выехали на место. По заявлению семьи погибшей, она набрала 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.
На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что сотрудник выстрелил в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.
Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.
Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", — написал он.
Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей.
Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.
Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда по всем трем пунктам дела. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор вынесут через два месяца.
Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 05:07
Fox: в США освободили под залог экс-полицейскую, застрелившую чернокожего
 
ОгайоСШАКолумбусВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
12:05Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам
12:01Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
11:52Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
11:49Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
11:46Суд утвердил взыскание 42 миллионов рублей с украинской "Мотор Сич"
11:42Яровая рассказала об ожиданиях от послания Путина
11:41Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми
11:39Российский сегмент МКС выработал ресурс на 80%
11:32В Москве за сутки госпитализировали более 970 пациентов с COVID-19
11:27Журналисты собрались в "Манеже" в ожидании послания Путина
Лента новостейМолния