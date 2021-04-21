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Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку
Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку
В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:08
2021-04-21T05:08
2021-04-21T09:41
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал 10TV.Около 06:30 по местному времени (23:30 мск) в участок поступил звонок, и полицейские выехали на место. По заявлению семьи погибшей, она набрала 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что сотрудник выстрелил в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", — написал он.Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей.Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда по всем трем пунктам дела. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор вынесут через два месяца.
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огайо, сша, колумбус, в мире
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости.
В городе Колумбус
(Огайо)
полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал 10TV
.
Около 06:30 по местному времени (23:30 мск) в участок поступил звонок, и полицейские выехали на место. По заявлению семьи погибшей, она набрала 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.
На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что сотрудник выстрелил в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.
Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.
Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter
, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", — написал он.
Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей.
Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе
оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда
.
Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда по всем трем пунктам дела. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор вынесут через два месяца.