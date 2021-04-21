https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html

Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку

Полицейский в США застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку

В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T05:08

2021-04-21T05:08

2021-04-21T09:41

огайо

сша

колумбус

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729206047_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff086d6bfaf38e4b74f7404a9af6f73e.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. В городе Колумбус (Огайо) полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, после чего на улицы вышли протестующие, сообщает местный телеканал 10TV.Около 06:30 по местному времени (23:30 мск) в участок поступил звонок, и полицейские выехали на место. По заявлению семьи погибшей, она набрала 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что сотрудник выстрелил в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", — написал он.Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей.Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда по всем трем пунктам дела. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор вынесут через два месяца.

https://ria.ru/20210415/eks-politseyskaya-1728337359.html

огайо

сша

колумбус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

огайо, сша, колумбус, в мире