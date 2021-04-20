https://ria.ru/20210420/zhile-1729124416.html
В Верхневолжье к 2030 году введут в строй 6,4 миллиона кв метров жилья
В Верхневолжье к 2030 году введут в строй 6,4 миллиона кв метров жилья
К 2030 году в Тверской области планируется ввести в строй 6,4 миллиона квадратных метра жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:11
2021-04-20T16:11
2021-04-20T16:11
тверская область
жилье
игорь руденя
тверская область
ржев
торжок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603936666_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_3702f36e98ceb7716e97c91b25d0e1d8.jpg
ТВЕРЬ, 20 апр – РИА Новости. К 2030 году в Тверской области планируется ввести в строй 6,4 миллиона квадратных метра жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. Реализация в регионе с 2019 года федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" рассмотрена на заседании регионального правительства.Благодаря реализации проекта "Жилье" с 2019 года условия проживания улучшили почти 63 тысячи семей."Жилищное строительство – это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов", – сказал губернатор области Игорь Руденя.Глава региона поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок и территорий в муниципалитетах. В состав группы войдут, в том числе представители строительного сектора.По информации пресс-службы, в Тверской области за последние три года объем жилищного строительства стабильно увеличивается. В прошлом году эта тенденция сохранилась, несмотря на пандемию коронавируса и экономические трудности благодаря федеральным и региональным системным мерам поддержки строительного комплекса. В 2018 году в Тверской области введены в строй 424 тысячи квадратных метров жилья, в 2019 – 640 тысяч, в 2020 - 660 тысяч. При этом в прошлом году Тверская область заняла второе место по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. Всего же с 2019 по март 2021 года в Верхневолжье введены в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метра жилья. Наибольшие объемы темпы ввода жилья в строй в прошлом году обеспечили Тверь, Ржев, Торжок, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. В этих муниципалитетах построены 92 многоквартирных дома. Кроме того, в 2020 году в различных районах области введены в строй около 370 тысяч квадратных метров благодаря развитию индивидуального строительства. За первый квартал текущего года показатели жилищного строительства в Верхневолжье составили 181,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20210413/dvory-1728065955.html
тверская область
ржев
торжок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603936666_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_a654195be5e5cb983008d8476446724d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, игорь руденя, тверская область, ржев, торжок
ТВЕРЬ, 20 апр – РИА Новости.
К 2030 году в Тверской области
планируется ввести в строй 6,4 миллиона квадратных метра жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.
Реализация в регионе с 2019 года федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" рассмотрена на заседании регионального правительства.
Благодаря реализации проекта "Жилье" с 2019 года условия проживания улучшили почти 63 тысячи семей.
"Жилищное строительство – это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов", – сказал губернатор области Игорь Руденя
.
Глава региона поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок и территорий в муниципалитетах. В состав группы войдут, в том числе представители строительного сектора.
По информации пресс-службы, в Тверской области за последние три года объем жилищного строительства стабильно увеличивается. В прошлом году эта тенденция сохранилась, несмотря на пандемию коронавируса и экономические трудности благодаря федеральным и региональным системным мерам поддержки строительного комплекса.
В 2018 году в Тверской области введены в строй 424 тысячи квадратных метров жилья, в 2019 – 640 тысяч, в 2020 - 660 тысяч. При этом в прошлом году Тверская область заняла второе место по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. Всего же с 2019 по март 2021 года в Верхневолжье введены в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метра жилья.
Наибольшие объемы темпы ввода жилья в строй в прошлом году обеспечили Тверь
, Ржев
, Торжок
, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. В этих муниципалитетах построены 92 многоквартирных дома. Кроме того, в 2020 году в различных районах области введены в строй около 370 тысяч квадратных метров благодаря развитию индивидуального строительства.
За первый квартал текущего года показатели жилищного строительства в Верхневолжье составили 181,2 тысячи квадратных метров.