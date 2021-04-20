https://ria.ru/20210420/zhile-1729124416.html

В Верхневолжье к 2030 году введут в строй 6,4 миллиона кв метров жилья

В Верхневолжье к 2030 году введут в строй 6,4 миллиона кв метров жилья

К 2030 году в Тверской области планируется ввести в строй 6,4 миллиона квадратных метра жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:11

2021-04-20T16:11

2021-04-20T16:11

тверская область

жилье

игорь руденя

тверская область

ржев

торжок

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ТВЕРЬ, 20 апр – РИА Новости. К 2030 году в Тверской области планируется ввести в строй 6,4 миллиона квадратных метра жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. Реализация в регионе с 2019 года федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" рассмотрена на заседании регионального правительства.Благодаря реализации проекта "Жилье" с 2019 года условия проживания улучшили почти 63 тысячи семей."Жилищное строительство – это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов", – сказал губернатор области Игорь Руденя.Глава региона поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок и территорий в муниципалитетах. В состав группы войдут, в том числе представители строительного сектора.По информации пресс-службы, в Тверской области за последние три года объем жилищного строительства стабильно увеличивается. В прошлом году эта тенденция сохранилась, несмотря на пандемию коронавируса и экономические трудности благодаря федеральным и региональным системным мерам поддержки строительного комплекса. В 2018 году в Тверской области введены в строй 424 тысячи квадратных метров жилья, в 2019 – 640 тысяч, в 2020 - 660 тысяч. При этом в прошлом году Тверская область заняла второе место по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. Всего же с 2019 по март 2021 года в Верхневолжье введены в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метра жилья. Наибольшие объемы темпы ввода жилья в строй в прошлом году обеспечили Тверь, Ржев, Торжок, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. В этих муниципалитетах построены 92 многоквартирных дома. Кроме того, в 2020 году в различных районах области введены в строй около 370 тысяч квадратных метров благодаря развитию индивидуального строительства. За первый квартал текущего года показатели жилищного строительства в Верхневолжье составили 181,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20210413/dvory-1728065955.html

тверская область

ржев

торжок

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жилье, игорь руденя, тверская область, ржев, торжок