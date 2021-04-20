Кремль призвал Запад уйти от массового антироссийского психоза
12:50 20.04.2021 (обновлено: 13:57 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отказаться от "массового антироссийского психоза" и перейти к конструктивному общению.
"Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады", — сказал он.
Песков напомнил о ситуации в Чехии, где антироссийские настроения усилились на фоне дипломатического скандала, связанного с взрывом на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага обвинила в этом Москву и выслала 18 дипломатов, Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 человек, включая заместителя посла. В понедельник в чешской столице у посольства России на акцию протеста собралось около ста человек.
Представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием инцидента и последовавшими нападками на Россию "маразматическим парадом". По ее словам, у Москвы нет сомнений, что за этими действиями стоит Вашингтон. Песков с позицией ведомства согласился.
"Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни пониманию, ни анализу", — добавил он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия остается открытой для диалога.