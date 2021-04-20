https://ria.ru/20210420/zapad-1729034570.html

В МИД назвали цель отправки Западом кораблей в Черное море

В МИД назвали цель отправки Западом кораблей в Черное море

Запад направляет военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, Москва не поддерживает этот курс, заявил РИА Новости источник в МИД. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:51

2021-04-20T08:51

2021-04-20T12:52

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Запад направляет военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, Москва не поддерживает этот курс, заявил РИА Новости источник в МИД.Ранее в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству, что Лондон уведомил Анкару о том, что британский корабль пройдет через Босфор в Черное море в первую неделю мая; Times писала, что это произойдет в знак солидарности с Украиной. Кроме того, о проходе своих двух военных кораблей через тот же пролив на прошлой неделе Турцию уведомлял Вашингтон, но затем Пентагон отказался от этих планов.Он также отметил, что ситуация обостряется не только в Черном море, и выразил надежду на то, что западные партнеры будут соблюдать конвенцию Монтрё.Документ приняли в 1936 году, он сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. Конвенция ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели, а также предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210419/britaniya-1728863705.html

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россия, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире