https://ria.ru/20210420/zapad-1729034570.html
В МИД назвали цель отправки Западом кораблей в Черное море
В МИД назвали цель отправки Западом кораблей в Черное море
Запад направляет военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, Москва не поддерживает этот курс, заявил РИА Новости источник в МИД. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:51
2021-04-20T08:51
2021-04-20T12:52
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Запад направляет военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, Москва не поддерживает этот курс, заявил РИА Новости источник в МИД.Ранее в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству, что Лондон уведомил Анкару о том, что британский корабль пройдет через Босфор в Черное море в первую неделю мая; Times писала, что это произойдет в знак солидарности с Украиной. Кроме того, о проходе своих двух военных кораблей через тот же пролив на прошлой неделе Турцию уведомлял Вашингтон, но затем Пентагон отказался от этих планов.Он также отметил, что ситуация обостряется не только в Черном море, и выразил надежду на то, что западные партнеры будут соблюдать конвенцию Монтрё.Документ приняли в 1936 году, он сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. Конвенция ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели, а также предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Запад направляет военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, Москва не поддерживает этот курс, заявил РИА Новости источник в МИД.
Ранее в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству, что Лондон
уведомил Анкару
о том, что британский корабль пройдет через Босфор
в Черное море
в первую неделю мая; Times писала, что это произойдет в знак солидарности с Украиной. Кроме того, о проходе своих двух военных кораблей через тот же пролив на прошлой неделе Турцию уведомлял Вашингтон, но затем Пентагон отказался от этих планов.
"Все <...> делается с одной целью — наращивать давление на нашу страну для того, чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то "поняли" и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались", — прокомментировал собеседник РИА Новости.
Он также отметил, что ситуация обостряется не только в Черном море, и выразил надежду на то, что западные партнеры будут соблюдать конвенцию Монтрё.
Документ приняли в 1936 году, он сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. Конвенция ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели, а также предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.