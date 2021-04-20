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Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей силовиков
Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:43
2021-04-20T14:43
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вячеслав никонов
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами законодательной инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.Законом предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан.Уточняется, что приоритет при поступлении отдается детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более. Вместе с тем, приоритет при поступлении дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить "при условии успешного прохождения вступительных испытаний".Авторы законодательной инициативы ранее поясняли, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет."При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорилось ранее в пояснительной записке. -0-
https://ria.ru/20210405/goszaschita-1604303789.html
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россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), вячеслав никонов, владимир путин

Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей силовиков

14:43 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами законодательной инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.
Законом предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан.
Уточняется, что приоритет при поступлении отдается детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более. Вместе с тем, приоритет при поступлении дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить "при условии успешного прохождения вступительных испытаний".
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Авторы законодательной инициативы ранее поясняли, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.
"При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорилось ранее в пояснительной записке. -0-
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РоссияВасилий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Вячеслав НиконовВладимир Путин
 
 
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