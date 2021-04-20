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Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты на выборные должности, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:35
2021-04-20T15:18
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты на выборные должности, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента или юридически связанное с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях должно указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.Закон расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в выборах. В него включили незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, а также российские юрлица, учрежденные такими зарубежными СМИ.Если гражданин-иноагент вносит пожертвования в избирательный фонд, то он должен указать сведения о своем статусе в платежном документе, говорится в законе. Кроме того, кандидат с судимостью должен сообщить сведения о ней в подписном листе после отчества.При агитации политические партии обяжут сообщать о кандидатах-иноагентах или об аффилированных с ними лицах в своих материалах — если те есть в списках кандидатов. Такая информация должна занимать не менее 15% от общей площади агитационного материала.
https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html
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владимир путин, политика

Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

14:35 20.04.2021 (обновлено: 15:18 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты на выборные должности, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента или юридически связанное с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях должно указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 18:28
Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов
Закон расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в выборах. В него включили незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, а также российские юрлица, учрежденные такими зарубежными СМИ.
Если гражданин-иноагент вносит пожертвования в избирательный фонд, то он должен указать сведения о своем статусе в платежном документе, говорится в законе. Кроме того, кандидат с судимостью должен сообщить сведения о ней в подписном листе после отчества.
При агитации политические партии обяжут сообщать о кандидатах-иноагентах или об аффилированных с ними лицах в своих материалах — если те есть в списках кандидатов. Такая информация должна занимать не менее 15% от общей площади агитационного материала.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:35
Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
 
Владимир ПутинПолитика
 
 
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