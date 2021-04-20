https://ria.ru/20210420/zakon-1729106079.html

Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты на выборные должности, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:35

2021-04-20T14:35

2021-04-20T15:18

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидаты на выборные должности, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента или юридически связанное с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях должно указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.Закон расширяет список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в выборах. В него включили незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, а также российские юрлица, учрежденные такими зарубежными СМИ.Если гражданин-иноагент вносит пожертвования в избирательный фонд, то он должен указать сведения о своем статусе в платежном документе, говорится в законе. Кроме того, кандидат с судимостью должен сообщить сведения о ней в подписном листе после отчества.При агитации политические партии обяжут сообщать о кандидатах-иноагентах или об аффилированных с ними лицах в своих материалах — если те есть в списках кандидатов. Такая информация должна занимать не менее 15% от общей площади агитационного материала.

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика