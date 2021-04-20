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Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке задержали
Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке задержали
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в магазине в Нью-Йорке, в результате которой один человек погиб и двое ранены. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T22:30
2021-04-20T22:30
2021-04-20T23:08
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в магазине в Нью-Йорке, в результате которой один человек погиб и двое ранены."Мы можем подтвердить, что подозреваемый задержан", - сообщила полиция в своем Twitter.Ранее во вторник неизвестный открыл стрельбу в офисном помещении супермаркета на окраине Нью-Йорка. По данным полиции, на месте был убит один человек, еще двое получили ранения, нападавший скрылся. Полиция сообщала, что разыскивает 30-летнего Габриеля Уилсона.СМИ сообщали, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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нью-йорк (город), в мире
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в магазине в Нью-Йорке
, в результате которой один человек погиб и двое ранены.
"Мы можем подтвердить, что подозреваемый задержан", - сообщила полиция в своем Twitter
.
Ранее во вторник неизвестный открыл стрельбу в офисном помещении супермаркета на окраине Нью-Йорка. По данным полиции, на месте был убит один человек, еще двое получили ранения, нападавший скрылся. Полиция сообщала, что разыскивает 30-летнего Габриеля Уилсона.
СМИ сообщали, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина.