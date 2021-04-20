https://ria.ru/20210420/zaderzhanie-1729180378.html

Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке задержали

Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке задержали

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в магазине в Нью-Йорке, в результате которой один человек погиб и двое ранены. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T22:30

2021-04-20T22:30

2021-04-20T23:08

нью-йорк (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в магазине в Нью-Йорке, в результате которой один человек погиб и двое ранены."Мы можем подтвердить, что подозреваемый задержан", - сообщила полиция в своем Twitter.Ранее во вторник неизвестный открыл стрельбу в офисном помещении супермаркета на окраине Нью-Йорка. По данным полиции, на месте был убит один человек, еще двое получили ранения, нападавший скрылся. Полиция сообщала, что разыскивает 30-летнего Габриеля Уилсона.СМИ сообщали, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина.

нью-йорк (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), в мире