https://ria.ru/20210420/whatsapp-1729139036.html

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

В WhatsApp появился новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. О проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей по всему миру,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:18

2021-04-20T17:18

2021-04-20T18:18

наука

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В WhatsApp появился новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. О проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей по всему миру, сообщил портал PhoneArena.Схема выглядит таким образом: в одном из групповых чатов приходит сообщение, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp. Оно предлагает пользователю розовую тему — для этого нужно перейти по ссылке, с помощью которой мошенники на самом деле устанавливают вредоносную программу. Она маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.В этом случае пользователю рекомендуют удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. Желательно сменить и пароли.В апреле стало известно о новой уязвимости мессенджера — злоумышленникам удалось заблокировать доступ к аккаунтам жертв, отправив запрос в поддержку WhatsApp.

https://ria.ru/20210417/whatsapp-1728756324.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии