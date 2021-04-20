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Наука
https://ria.ru/20210420/whatsapp-1729139036.html
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
В WhatsApp появился новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. О проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей по всему миру,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:18
2021-04-20T18:18
наука
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В WhatsApp появился новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. О проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей по всему миру, сообщил портал PhoneArena.Схема выглядит таким образом: в одном из групповых чатов приходит сообщение, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp. Оно предлагает пользователю розовую тему — для этого нужно перейти по ссылке, с помощью которой мошенники на самом деле устанавливают вредоносную программу. Она маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.В этом случае пользователю рекомендуют удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. Желательно сменить и пароли.В апреле стало известно о новой уязвимости мессенджера — злоумышленникам удалось заблокировать доступ к аккаунтам жертв, отправив запрос в поддержку WhatsApp.
https://ria.ru/20210417/whatsapp-1728756324.html
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353
60
whatsapp inc., технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

17:18 20.04.2021 (обновлено: 18:18 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В WhatsApp появился новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. О проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей по всему миру, сообщил портал PhoneArena.
Схема выглядит таким образом: в одном из групповых чатов приходит сообщение, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp. Оно предлагает пользователю розовую тему — для этого нужно перейти по ссылке, с помощью которой мошенники на самом деле устанавливают вредоносную программу. Она маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.
В этом случае пользователю рекомендуют удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. Желательно сменить и пароли.
В апреле стало известно о новой уязвимости мессенджера — злоумышленникам удалось заблокировать доступ к аккаунтам жертв, отправив запрос в поддержку WhatsApp.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:39
WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей
 
НаукаWhatsApp Inc.Технологии
 
 
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