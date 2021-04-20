https://ria.ru/20210420/vzryv-1729035830.html

Жителей дома в Нижегородской области, где произошло ЧП, пустят в квартиры

Жителей дома в Нижегородской области, где произошло ЧП, пустят в квартиры

Разбор завалов продолжается на месте ЧП в селе Маргуша Дальнеконстаниновского района, где после взрыва газа обрушился жилой дом, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:06

2021-04-20T09:06

2021-04-20T14:58

взрыв в жилом доме в нижегородской области

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Разбор завалов продолжается на месте ЧП в селе Маргуша Дальнеконстаниновского района, где после взрыва газа обрушился жилой дом, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области."Для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и сотрудников полиции будет организован доступ в уцелевшие квартиры. Жильцы смогут забрать документы, деньги, а также вещи первой необходимости. Для жителей второго (разрушенного) подъезда доступ жильцов будет осуществлен только после того, как будет снята угроза обрушения конструкций", - говорится в сообщении.В настоящее время группировка сил, осуществляющих разбор завалов, составляет около 100 человек. Это сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и работники Приволжского поискового спасательного отряда. Работы проводятся с соблюдением всех требований безопасности.Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. МЧС РФ сообщало о семи пострадавших - четырех взрослых и трех детях, под завалами нашли тело ребенка. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). СК РФ отмечает, что пострадали два ребенка и три взрослых. По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, они выполняли работы в доме в день взрыва.

https://ria.ru/20210420/rebenok-1729023913.html

https://ria.ru/20210419/postradavshie-1729017630.html

россия

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разбор завалов после взрыва дома в Нижегородской области Разбор завалов в многоквартирном доме Нижегородской области, где накануне вечером произошёл взрыв бытового газа 2021-04-20T09:06 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия