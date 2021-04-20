https://ria.ru/20210420/vzryv-1729021176.html

На месте ЧП с газом в доме в Нижегородской области создали оперштаб

На месте ЧП с газом в доме в Нижегородской области создали оперштаб

Оперативный штаб создан на месте ЧП в Нижегородской области, где взорвался газ в жилом доме и произошел пожар, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T01:08

2021-04-20T01:08

2021-04-20T01:08

взрыв в жилом доме в нижегородской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Оперативный штаб создан на месте ЧП в Нижегородской области, где взорвался газ в жилом доме и произошел пожар, сообщает пресс-служба областного правительства.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В результате происшествия пострадали семь человек - четверо взрослых и трое детей. По данным регионального МЧС, судьба еще одного ребенка остается неизвестной.Как сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в медучреждения были госпитализированы восемь человек - четверо взрослых и четверо детей. "При этом у одного из взрослых, у которого подозревали перелом позвоночника, диагноз не подтвердился, однако по итогам более тщательного обследования врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму", - отмечается в сообщении.Четверо детей поступили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ: по результатам обследования у троих из них выявлены ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил никаких травм. "Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что после обрушения жилого дома региональный СКСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

https://ria.ru/20210420/vzryv-1729020584.html

https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html

нижегородская область

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия