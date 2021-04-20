На месте ЧП с газом в доме в Нижегородской области создали оперштаб
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Оперативный штаб создан на месте ЧП в Нижегородской области, где взорвался газ в жилом доме и произошел пожар, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В результате происшествия пострадали семь человек - четверо взрослых и трое детей. По данным регионального МЧС, судьба еще одного ребенка остается неизвестной.
"Оперативный штаб создан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на месте ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района в связи с обрушением конструкций жилого дома. Оперативный штаб возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов", - говорится в сообщении.
Как сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в медучреждения были госпитализированы восемь человек - четверо взрослых и четверо детей. "При этом у одного из взрослых, у которого подозревали перелом позвоночника, диагноз не подтвердился, однако по итогам более тщательного обследования врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму", - отмечается в сообщении.
Четверо детей поступили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ: по результатам обследования у троих из них выявлены ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил никаких травм. "Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что после обрушения жилого дома региональный СКСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).